Paran obreros del Tren Maya por utilidades y sobrecargas

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Los obreros de la fábrica de durmientes para el Tren Maya en la Villa de El Triunfo, Balancán, Tabasco, se encuentran en paro debido a la disminución del pago de utilidades por parte de la empresa China Communications Construction Company (CCCC) y otras irregularidades como sobrecarga del trabajo, contratos temporales de tres meses y falta de seguridad laboral.

A los trabajadores, quienes iniciaron su paro ayer por la mañana, les prometieron una nueva reunión para este jueves antes del mediodía con los representantes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a cargo del Tren, y representantes de CCCC, quien con la empresa Mota-Engil México ganó en abril de 2020 el contrato por 15 mil 538 millones 133 mil pesos por las obras del Tramo 1, de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche.

"El año pasado, cuando se hacían 60 durmientes diarios, al que menos le tocó le tocaron 12 mil, 14 mil pesos, y de ahí se fueron hasta los 30 mil y 35 mil pesos, y en esta ocasión hay producción ya de durmientes, y de hecho ahorita estamos haciendo 105, 110, hasta 260 durmientes diarios, pero se pagó menos", dijo vía telefónica Miguel F., contratado por CCCC, desde la entrada al campamento.

En el caso de los trabajadores de Mota Engil, unos 400, les dieron un monto parecido al anterior, añadió el obrero, a quienes además les aumentaron el horario de 8 a 12 horas y que están en espera de que lleguen las autoridades.

Otro trabajador dijo que el año pasado recibió 20 mil pesos y ahora solamente 5 mil debido a que la empresa asegura haber recibido 3 mil millones de pesos y se gastaron 2 mil 800 y con el resto repartieron el 10 por ciento en utilidades.

Los obreros se dijeron temerosos por las represalias, ya que acusan abusos laborales por parte de la empresa china que en 2020 comenzó a instalar un campamento para producir los durmientes del Tren Maya.

"El año pasado se hicieron tres turnos, ahora hay dos turnos, pero se sigue produciendo lo mismo. Aquí nos ponen por tareas, por decir, fabricar 100 moldes y si no se terminan porque fallan las máquinas y fabricamos nada más 70, al día siguiente tenemos que pagar los 30 moldes más. Entonces, ya no nos reditúa nosotros porque cuando vamos a acabar de salir con esas deudas", dijo Miguel.

"Si te enfermas y te mandan a tu casa, ya no te pagan ese día, no tenemos nada asegurado ni en la empresa ni la fábrica. Se han caído unos moldes, desgraciadamente, se han caído afortunadamente donde no hay gente. Ellos mismos lo dicen 'tengan cuidado con los carritos que pasan, tengan cuidado con las grúas'. O sea, hay que tener un mundo de cuidados, pero no tenemos garantía para el trabajador y, si reprochas, ya inmediatamente te van teniendo relegado y ya no te dan a firmar contrato, porque firmamos contrato de tres meses, de dos meses y de un mes algunos".

Los obreros tuvieron una reunión ayer con un trabajador chino de CCCC y del Grupo Lamat, a quien le reclamaron también los retrasos en los pagos, aunque representantes lo achacaron que tienen cuentas de nóminas con bancos diferentes a Bancomer.

Un trabajador chino, de camisa blanca y pantalón beige, preguntó a los trabajadores quiénes tenían cuentas fuera de Bancomer y le respondieron que la mayoría, según un video del encuentro.

"Ese es el tema, porque hemos tenido problemas con la cuenta, con las transferencias interbancarias, es un tema ajeno al departamento de recursos humanos. Nosotros hicimos el cargo del pago en tiempo y forma, sin embargo, por cuestiones de sistemas de los bancos no se ha podido reflejar, y créeme, no solamente aquí, sino con todos los que tienen cuentas en bancos que no sean de Bancomer", dijo el representante.

"Aquí cuando alguien se levanta para exigir sus derechos, lo que hacen es tomar represalias contra el empleado, eso a mí no me conviene", afirmó un obrero que pidió el anonimato.

Miguel aseguró que su paro no es ilegal, ni tampoco la denuncia de esta situación.

"Nosotros estamos en la legalidad; nosotros hemos hecho caso siempre de cumplir lo que nos piden. Aumento de moldes lo hacemos; nos piden que se hagan horas extras, lo hacemos, por eso estamos peleando. No estamos en contra de la empresa, estamos peleando nuestro derecho que nos pertenece porque sabemos que ya lo hemos desquitado", dijo.

Los trabajadores que viven en la Villa de El Triunfo también señalaron afectaciones por parte de las obras para el Tren Maya, como destrozo de las carreteras, agravamiento de la intermitencia de la luz e incumplimiento de las promesas de mejora urbana para el poblado.

"Nosotros queremos pedirle el Presidente que si viene mañana para acá, que según va a volar a esta zona, ojalá nos resolviera algo porque vienen hablando de una subestación eléctrica, pero hasta este momento no ha llegado, y ya la Presidenta Municipal ya tiene dos años y esa era una promesa de ella también y no nos ha resuelto nada", dijo un trabajador.

En abril de 2020, el Fonatur anunció el contrato a CCCC y Mota Engil para los 227 kilómetros del Tramo 1 del Tren Maya, que generarían, según dijo, 80 mil empleos tan sólo en 2022.

"En criterios de cualificación, este consorcio cumplió con los requerimientos legales y administrativos. Además, tiene la capacidad y la experiencia técnica requerida y cuenta con la capacidad financiera solicitada", sostuvo.

El Presidente López Obrador, que ha insistido en inaugurar en diciembre el Tren Maya, de más de mil 500 kilómetros, ha ofrecido incluso dar trabajo a los migrantes centroamericanos para apurar las obras.