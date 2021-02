Participó López Obrador en investigación para librar al Covid

Excelsior

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para recuperarse del Covid-19 aceptó ser parte de una investigación que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) lleva a cabo.

A su regreso a las conferencias “mañaneras”, el mandatario destacó la atención que recibió por parte de un grupo de profesionales encabezados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, con quien dijo, se tomó la decisión de ser atendido bajo un proceso científico que es analizado por el INCMNSZ.

“Se decidió que se participara en un proceso de investigación que lleva a cabo el Instituto de Nutrición y acepté formar parte de las personas que están sujetas a investigación probando ciertos tratamientos y me comenzaron a aplicar un medicamento antiviral desde el lunes y desinflamatorios y afortunadamente dio buenos resultados”, comentó.

El mandatario indicó que entre los padecimientos que presentó durante el proceso de infección por Covid-19 fue el dolor de cuerpo.

Destacó que con el tratamiento recibido como parte de la investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición pudo llevar a cabo una buena recuperación para así retomar sus actividades cotidianas; además agradeció las muestras de afecto.

“Fui saliendo a medida que me aplicaron el tratamiento y que empecé también a ejercitarme, a caminar, a hacer ejercicios de respiración. Afortunadamente salí adelante y aquí estamos para continuar luchando. Agradecer a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México”, dijo.

Aguardará su turno para vacuna

Tras su experiencia con el Covid-19, López Obrador fue cuestionado acerca de si adelantará su vacunación contra esta enfermedad; sin embargo, rechazó esto y aseguró que mantendrá su postura de esperar el momento en el que le toque inmunizarse de acuerdo con el plan nacional ejecutado.

“Una autoridad tiene que dar el ejemplo. No es posible que por ser presidente o tener el cargo más importante de la República se actúe en una circunstancia como ésta con influyentismo, dando el mal ejemplo de que como soy el presidente me deben vacunar primero, no. Esperaré cuando me corresponda”, aseveró.

Agradeció el presidente la atención recibida por Alcocer Varela, así como por el doctor del INER, José Rogelio Padilla; al coordinador nacional médico del INSABI, Alejandro Svarch; al médico militar de la Sedena, José Ricardo Sánchez Santana; al cardiólogo, Patricio Ortiz; así como a los infectólogos del INCMNSZ, Guillermo Ruiz Palacios y Sandra Rajme López.

Además, llamó a los mexicanos a que se vacunen contra el SARS-CoV-2 en cuanto tengan la oportunidad de hacerlo.

Mientras estuve en recuperación estuve pendiente de que se consiguieran las vacunas porque es importante que nos vacunemos todos los mexicanos. No hay nada mejor que la vacuna, ayudan los tratamientos y se ha avanzado para que si uno se atiende a tiempo salga adelante", dijo.