Partidos duplican multas en 8 meses

Ciudad de México— Las multas a los partidos por mal uso de recursos o violaciones a las normas electorales van en aumento.

Durante todo 2018, los nueve institutos políticos pagaron en infracciones 658 millones 809 mil pesos, pero en lo que va de 2019 los siete que mantuvieron su registro suman mil 38 millones 149 mil pesos en penas económicas.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), esos recursos se han canalizado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El PRI encabeza las sanciones, seguido del Verde, Morena y el Partido del Trabajo.

Gran parte de las multas se debe a las irregularidades que detectó el INE en los informes financieros de la elección del 2018. Por ejemplo, el no reporte de gastos, no comprobar ingresos, aportaciones prohibidas o compras y contrataciones indebidas.

Sin embargo, los partidos también incurren en faltas que podrían evitar con facilidad, como no afiliar a personas que no pidieron ser militantes, no incluir en spots personajes o frases prohibidos o cumplir con lo que la ley le marca en materia de transparencia.

Por ejemplo, Morena es el partido más sancionado por este último hecho. En la sesión del INE del próximo miércoles se presentarán 12 quejas contra ese partido por no entregar a ciudadanos información a la que está obligado por ley.

En una de las quejas, se afirma que el instituto político no cumplió con el mandato del INAI, en su resolución del 22 de agosto de 2018, en la que le exigía publicar en Sistema Portales de Obligaciones de Transparencia el listado de aportantes a las precampañas y campañas de 2015 a 2017.

En junio pasado, el INE sancionó a Morena por 241 mil 800 pesos por incumplir la ley de transparencia, pues no entregó a ciudadanos información sobre montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus militantes en el primer semestre de 2018.