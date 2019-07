Pasa a Diputados Ley de Extinción de Dominio

Ciudad de México.- El Pleno no avaló la discusión de las reservas presentadas por los senadores Samuel García y Noé Castañón, de MC, y Damián Zepeda, del PAN.

No obstante, aceptó la discusión e inclusión de las presentadas por la morenista Lucía Meza, que se refieren a los artículos 83, 86, 88 y 126 de dicha ley.

Castañón criticó que una de las reservas presentadas por la legisladora es la misma que él propuso minutos antes y ante la cual el Pleno, dominado por Morena, negó el debate.

Previo a las reservas, Zepeda dijo que la negociación del dictamen es un ejemplo de la manera en la que el Senado se debe conducir, ya que fue producto de la inclusión de todos los partidos políticos.

"El dictamen que viene en materia de Hacienda --el referente a la Ley de Austeridad-- es el obscuro, muestra las dos caras del diálogo parlamentario: del respeto o de autoritarios, de inclusión o de exclusión, y es increíble, pero lo estamos viendo al mismo tiempo", indicó.

Cruz Pérez Cuéllar, de Morena, afirmó que el mayor avance es que se establece que no se podrá legitimar un bien con el paso del tiempo.

"A mi juicio, este es el mayor avance de este dictamen, que nadie podrá legitimar con el paso del tiempo un bien que haya sido obtenido de manera ilícita", señaló.

El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados, donde se discutirán las modificaciones realizadas por el Senado.