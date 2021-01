Pasa caricaturas en mañanera y recuerda a Arvizu

Reforma

Ciudad de México.- Con la caricatura de Benito Bodoque, de Don Gato y su Pandilla, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó en su conferencia matutina al actor mexicano Jorge Arvizu, conocido como "El Tata" por uno de sus personajes, a quien consideró un hombre que desafió a todos cuando expresó su apoyo por la transformación.

"Quiero recordar y que estos momentos sean en homenaje a su persona, compañero actor Arvizu, 'El Tata', Jorge Arvizu. Es un hombre que imitaba las voces de Don Gato y su Pandilla, entre otras cosas, ahora que hablé del desayuno, que decía que quería su cocol.

"Ese hombre, desafiando todo, porque trabajaba como actor y dependía de un medio de comunicación, fue de los pocos que en su momento expresó su apoyo, él y su esposa, ya mayores, en favor de la lucha por la transformación de México. Y me acuerdo de él y se me había olvidado hacer una mención, un gran actor además, pero una gran persona, llena de sentimientos", dijo el Mandatario.

Arvizu era originario de Celaya, Guanajuato, y falleció en marzo de 2014.

Fue uno de los primeros representantes del medio del espectáculo que manifestó públicamente su respaldo a las candidaturas presidenciales que encabezó López Obrador. Incluso participó en mítines políticos y en algunos spots de campaña.

En 2012, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) impuso una sanción de más de 3 millones de pesos contra el Partido del Trabajo (PT) por la difusión de promocionales en los que aparecía el actor haciendo referencia a "el Peje".

En octubre de 2011, el actor dijo que fue invitado para colaborar con la campaña política de López Obrador, por lo que prestó su voz para un anuncio apoyando al Movimiento de Regeneración Nacional.

"Me invitaron, y como un ciudadano más, simpatizante del movimiento, acepté. Me dijeron que si lo podía hacer con alguna de mis voces y dije que sí. Dicen que es Benito, pero yo digo que no, es la de un niño. Yo nunca dije: '¿qué diría Benito?'.

"Si escuchan bien, la otra voz es la de 'El Tata'", explicó el actor en ese entonces.

Jorge Arvizu fue apodado como "El Tata" a finales de los años 70 por su participación con ese personaje en varios programas como La Casa de huéspedes y La Carabina de Ambrosio.

Además fue figura en el doblaje en la televisión mexicana al prestar su voz a personajes animados como Pedro Picapiedra, Popeye El Marino, Canito, en Canuto y Canito, el Pájaro Loco, el Gato Félix y figuras de la serie Don Gato y su Pandilla como Benito Bodoque y Cucho.