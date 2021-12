Pasa titular de Nafin a Subsecretaría de Egresos

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Juan Pablo de Botton será el nuevo titular de la Subsecretaría de Egresos de Haienda.

"El subsecretario de Egresos va a ser Juan Pablo de Botton, que está como director Nacional Financiera, pasa a la Subsecretaria de Egresos, dónde está Victoria Rodríguez, que va al Banco de México", dijo en conferencia mañanera.

Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo descartó más cambios en su Gabinete.

"No, no, ya no, ya nos vamos así, solo que se presente algo especial, pero no, ya se hicieron los cambios, el fin de semana en efecto se llevaron a cabo unos cambios", apuntó.

Juan Pablo de Botton Falcón se desempeña desde el 11 de marzo de 2021 como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y de Nacional Financiera (Nafin).

Previamente, fue Administrador General de Planeación en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además, formó parte del equipo económico del Presidente López Obrador durante la transición de Gobierno.