Pasan 6 a carrera por candidatura presidencial independiente

Érika Hernández / Agencia Reforma / Eduardo Verástegui

Ciudad de México.- El INE dio luz verde a seis de 27 aspirantes a ser candidatos independientes a la Presidencia de la República para que recopilen 960 mil firmas para lograr la candidatura.

Se trata del ex gobernador de Oaxaca y ex priista, Ulises Ruiz; el actor Eduardo Verástegui; y el ex líder del extinto Partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores.

Así como Rocío Gabriela González Castañeda y María Ofelia Edgar Mares, de una organización llamada "Tribu de la Vaca Morada".

Los 21 aspirantes restantes tienen hasta el lunes para entregar la información faltante, por lo que el miércoles el INE dará a conocer la lista definitiva.

De acuerdo con la ley, quienes busquen una candidatura a la Presidencia de la República deberán presentar en firmas ante el INE al menos el 1 por ciento de la lista nominal del país, es decir, alrededor de 960 mil.

Éstas deberán estar distribuidas en 17 entidades federativas.

Los aspirantes deberán registrar ante el INE quiénes serán sus equipos que recopilen las firmas, para que los capaciten y les instalen en sus teléfonos una aplicación tecnológica.

Cada apoyo deberá estar respaldado por la credencial de elector, para que el organismo electoral haga el cruce con el padrón electoral para darla como válida.