Pedí seguridad, pero me ignoraron: 'Willy' Ochoa

Foto: Especial / Hombres armados persiguieron al aspirante opositor al Senado por Chiapas Williams Ochoa Gallegos en vía de Villa Las Rosas, el pasado viernes.

Chiapas, Mex.- El aspirante al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, Williams "Willy" Ochoa Gallegos, afirmó que el Gobierno y las instituciones electorales ignoraron su petición de seguridad que hizo tres semanas antes de ser víctima de una persecución por un comando armado en el Municipio Villa Las Rosas, el pasado viernes 23 de febrero.

"Tenemos temor de la injerencia del crimen organizado en estas elecciones, pero queremos que Chiapas viva en paz", dijo.

El día de la persecución, el político salía de un evento con la militancia cuando 30 personas armadas le dijeron que lo llevarían con quien manda en la zona. Pero se negó.

"Fue que me subí con la síndica a mi camioneta, y con mi equipo de seguridad. Hablé a las instancias (gubernamentales) y me dijeron que yo hiciera la valoración de seguridad.

"¡Imagínense ustedes la displicencia, no hacía mi persona, sino hacía los ciudadanos que estaban en el evento!", expresó.

Un día antes de acudir a la reunión, Ochoa Gallegos indicó que le pidió a la Guardia Nacional y a las autoridades gubernamentales que lo acompañaran.

"Les manifesté las distintas amenazas que me comunicó el presidente estatal del PRD y compañeros del PAN, que el Alcalde con licencia, Antonio Orantes y los grupos delictivos de la zona, no me iban a permitir llevar a cabo el evento, pero yo no podía dejar a la gente.

"Me dijeron (las autoridades estatales) manda oficios, tuve comunicación institucional, me prometieron que en el evento iba a ver seguridad, pero cuando llegué no había nada", relató.

Ochoa Gallegos afirmó que sus diversas peticiones de protección han sido ignoradas, porque esto parte de una simulación para evitar mostrar la violencia en México.

"En la medida que ellos (gobierno y autoridades electorales) atiendan las necesidades en torno a la seguridad, no sólo mía, sino de todos los candidatos, estarán haciendo más evidente la inseguridad en el país, y porque esta simulación que hacen y no reaccionan de manera contundente hace que los candidatos sigamos teniendo miedo, yo estoy comentando con los dirigentes nacionales que daremos un manotazo en la mesa", señaló.

"Es una emergencia nacional. Esto no se puede convertir en una normalidad, esto es muy grave, estamos viviendo un gran problema y no puede ocultarse", dijo.

Ante los hechos, indicó que presentará la denuncia en la Fiscalía General de la República (PGR), y que no lo hace en las instancias locales "porque ustedes mejor que yo, saben por qué".

"Estaremos de un lugar a otro visitando los municipios, no debemos estar indefensos en las instituciones. He dado cuenta de mis recorridos ante cada uno de los órganos gubernamentales".

-¿Hay miedo?, se le preguntó.

"Sí, pero no soy cobarde".