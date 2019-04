Pedirá AMLO cancelen contrato millonario a compadre

Ciudad de México.- Durante la conferencia matutina al ser cuestionado sobre su compadre, Miguel Ricón Arredondo -director general y presidente del mayor fabricante de papel en México y América Latina- dejó claro que no ganó la licitación por cuestiones personales.

“Yo no sabía que él estaba participando en la licitación, yo me enteré hasta que ganó y me avisaron, pero buscaré de la manera legal que se cancele la compra y le pido, frente a todos ustedes a Miguel que entienda la cancelación".

Así mismo señaló que en su gobierno no habrá corrupción ni impunidad.

“Él ganó la licitación legalmente, pero quiero que se cancele para que la gente no piense mal, no darles de qué hablar a mis adversarios".

Al ser cuestionado por los reporteros sobre su visita a Minatitlán señaló que la visita será para hablar con los familiares de las víctimas.

“Será una visita en la plaza pública, queremos ir a darle el pésame a los afectados y dejarles bien en claro que nuestro objetivo es atrapar a los involucrados, queremos justicia".

Para finalizar volvió al tema del aeropuerto y mencionó que el principal objetivo de su gobierno es 'darle lo mejor a México'.

“Cuando se construyeron los segundos pisos hubo mucho boicot, el aeropuerto es una obra legal, ya se llevó a cabo la consulta y ya está resuelta la primer etapa”. El tema del aeropuerto de Santa Lucía y la ampliación del Benito Juárez será explicada a detalle en otra conferencia.

“La ley de austeridad es muy importante, es llevar a la práctica la letra y el propósito del presidente Juárez: el servidor público debe vivir en lo justo. Sí hay que trabajar mucho, si se puede hasta el domingo, todos los días, porque no sólo es una obligación, es una gran satisfacción servir a los demás”.