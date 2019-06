Pedirá Lozoya que declaren EPN y Videgaray

Ciudad de México.- La defensa de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) pedirá a una juez de amparo admitir como pruebas los interrogatorios al ex Presidente Enrique Peña Nieto y ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

De acuerdo con su abogado Javier Coello Zuarth, el ofrecimiento será presentado antes del próximo 11 de julio, fecha en que se celebra la audiencia constitucional ante Luz María Ortega Tlapa, Juez Octavo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el litigante comentó que un eventual interrogatorio al ex Mandatario y el ex Secretario se llevaría a cabo ante un juez de control de alguno de los centros de justicia penales federales de la capital del País.

"Nosotros no estamos tratando de imputar a nadie, lo que pretendemos es tener datos que puedan servir como pruebas de nuestra defensa", dijo.

El abogado añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, engañó a la Fiscalía General de la República (FGR) en la indagatoria sobre supuestos pagos de Altos Hornos de México.

En conferencia de prensa, Coello afirmó que los "dizque sobornos" son pagos del trabajo que Lozoya desarrolló y que Altos Hornos ya compareció y los acreditó.

Por lo que, afirmó el abogado, la UIF ya descongeló las cuentas de la empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo.

En tanto, Coello Trejo descartó que Emilio Lozoya vaya a negociar con la FGR, para convertirse en testigo colaborador y con ello obtener la inmunidad penal.

"Emilio Lozoya no va a llegar a ningún arreglo", sentenció.

Coello Trejo aseguró que el ex director de Pemex está en México, y reiteró que no tiene la intención de presentarse ante las autoridades judiciales para enfrentar la imputación de lavado de dinero ya que no hay condiciones para garantizar su libertad.