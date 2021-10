Pedirá México en G20 que OMS acelere aval a vacunas

Agencia Reforma / Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores

Ciudad de México.— México llevará a la cumbre de líderes del G20 su exigencia de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) apresure los procesos para autorizar el uso de vacunas contra el Covid-19 que hacen falta de su aval, como la rusa Sputnik-V y la china CanSino.

Cuestionado sobre la postura que tendrá México en la cumbre que se realizará en Roma, Italia, el canciller Marcelo Ebrard dijo que lo primero será que Estados Unidos y la Unión Europea reconozcan el uso de las vacunas que ya fueron avaladas por la OMS.

"La segunda fase es, con la Organización Mundial de la Salud, la conveniencia de que no pase más tiempo con vacunas que se están usando por millones de personas en un grupo de países que excede el número de 80, es decir, qué caso tiene prolongar los procesos de aprobación, si hubiese motivo para frenar esas vacunas ya se hubiera dado a conocer hace tiempo", señaló.

"Es un tema técnico, pero también tiene implicaciones para las personas, por ejemplo, para quienes viajan, que te digan: tu vacuna no, porque la OMS todavía no la autoriza".

Sin mencionar específicamente a las vacunas Sputnik-V y CanSino, que se aplicaron a millones de mexicanos y las cuales Estados Unidos no reconocerá para permitir el ingreso a su territorio, el canciller Ebrard consideró que si la OMS se demora más en reconocer las vacunas que le hacen falta sería otra injusticia.

"Ahora es: Organización Mundial de la Salud, entendemos tus procesos técnicos, pero cada día que pasa es una desventaja para otras personas, millones en todo el mundo", agregó.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó una carta a la OMS para pedir que avale las vacunas Sputnik-V y CanSino.

"Es que es el trabajo de ellos, es que es increíble que se esté aplicando una vacuna, dos, tres, por millones de dosis y que no tengan un reconocimiento", criticó.

"Si no, ¿Por qué la aplica México o cualquier otro país? ¿Cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro o no otorgarlo? No se deberían de enojar, deberían de apurarse y resolver, eso es lo que yo respetuosamente les planteo".

Ebrard reiteró que él representará a México en el G20 los días 30 y 31 de octubre, donde también se abordará el tema de la recuperación económica global.

"¿Cuál es el principal punto en esta reunión?, pues los problemas que hay de suministros en todo el mundo, que están amenazando la economía, el incremento muy notorio de los precios que tienen que ver con energía, el incremento, como resultado de dificultades en las redes de suministros en todo el mundo, el incremento en precios de alimentos y otras 'commodities' en general", comentó.

"Y segundo, cómo vamos a facilitar que en 2022 haya una recuperación más o menos equitativa y no que solamente algunos países sean los que tengan la recuperación más relevante".