Pedirá Villarreal intervención del SNTE en Tamaulipas

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con maestros en Tamaulipas, quienes desde hace una semana mantienen un paro de clases, el Gobernador de la entidad, Américo Villarreal Anaya, indicó que solicitará la intervención del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) a nivel nacional y de la SEP.

Este martes, los docentes iniciaron una marcha que concluyó en el palacio de Gobierno donde instalarán un plantón indefinido.

"Lamentablemente del lado del magisterio no vemos una disposición de diálogo, esto ya no son circunstancias que podemos ver desde el punto de vista laboral y educativa, sino que tiene tintes políticos.

"Estamos pidiendo ya la participación del sindicato a nivel nacional y de la SEP, para que nos ayuden en una mesa de diálogo a tomar las mejores decisiones", aseguró tras participar en una ceremonia de homenaje a los héroes de la patria realizado en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

Villarreal Anaya aseguró que el Gobierno de Tamaulipas siempre ha tenido las puertas abiertas e incluso ayer fue directamente al plantón de los maestros a ofrecerles la mano.

"Para ver sus asuntos laborales, sin embargo, los planteamientos del líder no son laborales, sino políticos; los estamos conminando a que regresen a clases; no hay justificación para no estar manteniendo las clases".

De acuerdo con el Gobernador, los maestros, han sido erráticos en la presentación de sus peticiones laborales e intervenciones.

"Hace 15 días estábamos de luna de miel, y el 4 de septiembre me presentan un pliego petitorio y el día 5 toman las oficinas de la SEP.

"¿Qué oportunidad hay de diálogo? Cuando dos partes no pueden llegar a un acuerdo, hay que pedir una tercera intervención", señaló.

Mientras el Gobernador estaba en la Ciudad de México, miles de maestros de los 43 municipios iniciaron una concentración para marchar e instalar un plantón indefinido en palacio de Gobierno a una semana del paro de clases, en todo el Estado.

Reforma publicó que lo hacen en medio de un fuerte blindaje del inmueble, que incluye decenas de elementos de la Guardia Estatal de la SSPT con equipo antimotines y agentes de inteligencia, a fin de impedir que sea tomado por los inconformes.

La tensión del movimiento magisterial crece ante la ruptura de la mesa de diálogo.

Poco antes de las 9:00 horas arribaron a la zona los primeros contingentes de profesores de la sección 30 del SNTE convocados ayer por el líder Arnulfo Rodríguez.

Con toldos, sillas, paraguas y agua suficiente llegan "ríos" de maestros a la Plaza Juárez, en las inmediaciones de palacio de Gobierno, donde el próximo viernes el Gobernador Américo Villarreal Anaya presidirá la ceremonia del Grito de Independencia.

Por medio de mantas con la leyenda "Fuera Lucía", el magisterio insiste en la salida de la titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) Lucía Aimé Castillo Pastor.

En lo que representó un lunes "negro" y un revés para su administración en las negociaciones para regresar a las aulas, apenas ayer Villarreal acudió al plantón del SNTE en las oficinas de dicha dependencia tomadas desde el miércoles de la semana pasada para dialogar, pero sin llegar a un acuerdo luego de ser abucheado, por lo que salió rodeado de escoltas y personal de seguridad privada.

Mientras los maestros piden la destitución de la titular de la Secretaría del Estado de Tamaulipas (SET), Américo reiteró el rechazo a la demanda que ha puesto el sindicato como condición para retomar la mesa de diálogo y el posible regreso a las aulas.

El pasado martes, los maestros suspendieron las clases para exigir techo financiero de 20 mil docentes y salario de 600 trabajadores de la educación, así como la dimisión de la titular de Educación.