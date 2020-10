Pedirán a EU conocer 'complicidades' de Cienfuegos

Reforma

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que pedirá a Estados Unidos conocer las complicidades del General Salvador Cienfuegos para que con esa información la FGR pueda abrir una investigación.

"Se habla de pruebas, tanto en el caso de García Luna como del general Cienfuegos, de muchísimas llamadas, incluso de videos. Vamos a ver qué es lo que hay sobre esto. Vamos a solicitar nosotros al Gobierno de Estados Unidos que nos permitan conocer sobre estas operaciones de complicidad en el caso de que se tengan las pruebas", comentó López Obrador.

"Sí, sí (se abrirá la investigación en la Fiscalía General de la República al tener la información de EU). A mí me informan, ya lo dije, hace como 15 días la Embajadora de que había una investigación en curso en Estados Unidos y me menciona de que se estaba involucrando al general Cienfuegos y pues tomo nota, hay muchas investigaciones abiertas, aquí no hay, no había nada".

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal comentó que no es justo que EU participe en cuestiones de México sin dar a conocer al Gobierno mexicano lo que están investigando.

"Es un procedimiento que tienen en el Gobierno de Estados Unidos, ellos actuaron con independencia, aquí lo importante es que nosotros también actuemos con independencia. Lo que no se vale es que ellos participen en México, incluso se vinculen a instituciones de México, sacan información y resuelven sin darla a conocer al Gobierno de México lo que están investigando. Es su derecho porque se trata de un Gobierno soberano, pero también nosotros tenemos que hacer lo mismo", dijo.

El presidente mencionó que él será el encargado de informar sobre el caso de Cienfuegos, por lo que le pidió al actual titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, procurar no dar declaración alguna al respecto.

"Yo voy a pedir toda la información sobre este tema porque es una institución de instituciones, es un sustain, es un pilar del Estado mexicano. Voy a estar yo pendiente y le he dicho al General Sandoval que se procure no estar declarando sobre este tema, ahora sí que como Comandante Supremo voy yo a ser el vocero, porque es un asunto muy delicado y yo quiero darle seguimiento e informar para que no se preste a un golpeteo injusto contra la institución", explicó.

López Obrador agregó que no él no espera que los casos de García Luna y Cienfuegos formen parte de los discursos de campaña presidenciales de Donald Trump y Joe Biden.

"Yo creo que no, porque ya está por finalizar la campaña y porque el tema de México se salió de la agenda afortunadamente. Son otros los temas que están debatiendo y espero que no se incluya el tema de México. Hay un cambio sustancial en las campañas, no hay el cuestionamiento a México que hubo en la campaña pasada, no es un tema México.

"Las expresiones, las descalificaciones hacia los mexicanos ha sido muy diferente, ya no hay eso. Yo espero que estos asuntos no se mezclen con lo electoral", finalizó.