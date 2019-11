Pedirán datos sobre Deschamps a países

Ciudad de México.- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda solicitará información sobre el ex líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, a otros países.

Así lo confirmó el titular de la UIF, Santiago Nieto, en el Senado, donde acudió como invitado a la comparecencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

"Nosotros no contamos con facultad para congelar en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información precisamente de varios países y tener mayores datos", dijo.

Nieto confirmó que la UIF presentó dos denuncias contra Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En otro tema, el funcionario indicó que la UIF ha presentado cuatro denuncias contra el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya.

Explicó que dos de esas denuncias ya fueron judicializadas por la Fiscalía General de la República.

"Nosotros estamos en el entendido que colaboraremos con la Fiscalía porque es la instrucción que tenemos del Presidente para darle información de todos los casos", expresó.

"En todos los casos donde tenemos un requerimiento por parte de la fiscalía, se les entrega la información correspondiente".

Congelan 5 mmdp a criminales

Nieto agregó que en lo que va del sexenio, la UIF ha congelado a grupos delincuenciales más de 5 mil millones de pesos y 47 millones de dólares.

"Esto incluye evidentemente temas vinculados con narcotráfico, tráfico ilegal e migrantes, trata de personas, que corresponden tanto a delincuencia organizada como a casos particulares", añadió.

"Evidentemente de los cárteles en donde hemos generado denuncias ante la Fiscalía General de la República y se han generado bloqueo de cuentas, están los principales carteles del País, el Pacífico, la Unión Tepito, el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros".