Pega al Issste caída de ayuda

Las transferencias que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destina al Issste para ayudarle a enfrentar su déficit en el gasto de operación disminuyeron este año 62 por ciento, con respecto al 2018, de acuerdo con datos del Instituto.



El gasto de operación incluye el presupuesto para la compra de medicinas, servicios integrales, prestaciones y funcionamiento de las clínicas y hospitales.



Para este año, Hacienda autorizó 3 mil 852 millones de pesos en transferencias al instituto, mientras que en 2018 aprobó inicialmente un monto de 5 mil 19 millones, que al final amplió a 10 mil 59 millones de pesos.



Aunque estas transferencias van a la baja desde 2012, el mayor recorte se registró de 2018 a 2019.



La SHCP no ha hecho retenciones de recursos al instituto, como sucedió en otros hospitales, pero el monto asignado para 2019 es insuficiente para disminuir el déficit en el gasto de operación, estimó Ismael Villanueva, Director Normativo de Inversiones y Recaudación del Issste.



"La Secretaría nos entregó recursos, en tiempo y forma, en enero y en abril. La próxima entrega será en junio, de conformidad con el calendario.



"(Pero) normalmente nos habían dado entre 12 mil y 15 mil millones de pesos anuales a lo largo de los años anteriores en apoyo para el gasto de operación", explicó en entrevista.



Villanueva sostuvo que la Ley del Issste establece que, en caso de que los ingresos no sean suficientes para la institución, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, debe intervenir para financiar ese déficit.



El instituto cerró 2018 con dos seguros con saldos negativos, el de Salud y el de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, que en conjunto suman 16 mil 368 millones de pesos de déficit, según un adelanto del Informe Financiero y Actuarial que el Issste presentará en junio al Congreso de la Unión.



Ese monto es mucho mayor a los 3 mil 852 millones de pesos de transferencias aprobados por la SHCP para este año.



"Ya hemos levantado la mano ante la Secretaría de Hacienda, esperando contar con su apoyo para tener una ampliación a ese aporte, nosotros hemos dicho a la Secretaría: 'Oye, estas son las necesidades que tenemos", indicó.



Villanueva dijo que le han presentado estudios a la SHCP sobre la situación financiera del Issste, con el objetivo de lograr un incremento en ese rubro.



Agregó que con las jubilaciones y pensiones no hay problemas presupuestales, pues éstas las cubre Hacienda y los recursos se han entregado a tiempo.



Además, para obtener más dinero para el Issste, la Dirección a su cargo ha implementado estrategias a fin de mejorar la recaudación de las cuotas y aportaciones, la cual aumentó 4.9 por ciento más de lo programado en el primer cuatrimestre de 2019, afirmó.