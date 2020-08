Pelea Interjet por avión privado de los Alemán

Tomada del Twitter de William N.A. Shaw

Ciudad de México.- Un juez federal desechó una demanda de amparo con la que Interjet busca frenar acciones de Bank of America para recuperar un jet privado de la familia Alemán, que aparentemente es parte de la flota de la aerolínea.

Gabriel Regis, juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, desechó hoy por improcedente el amparo presentado el 30 de julio por Interjet, para impugnar actos ejecutados un día antes por el banco mencionado, así así como por la empresa de aviación privada Avemex, que tiene su hangar en el Aeropuerto de Toluca, y por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

"De Bank of America, se reclama la orden y ejecución del retiro de la aeronave marca Gulfstream, modelo GV-SP (G550), con número de serie 5393, matrícula XA-MAV, y como consecuencia la privación de la posesión y uso que tiene mí representada de esta, como consecuencia del contrato celebrado con Avemex, orden y ejecución que se realiza sin ningún tipo de notificación, sin procedimiento judicial alguno y con auxilio de la autoridad aeronáutica DGAC", detallaron abogados de Interjet en su demanda.

Sin embargo, el juez consideró que este caso no califica como una disputa administrativa entre particulares y autoridades, sino como un conflicto contractual.

"(Bank of America y Avemex) no tienen el carácter de autoridades responsables, en razón que los actos reclamados que se les atribuyen no fueron emitidos en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, porque emanan de una relación contractual, con derechos y obligaciones para ambas partes, y sin mandamiento legal que coloque a las mismas en un plano superior con relación al particular", resolvió.

Interjet puede impugnar el desechamiento del amparo mediante queja ante un tribunal colegiado.

Según reportes de prensa y de múltiples sitios de aviación, las siglas MAV de la matrícula corresponden a Miguel Alemán Velasco, cuyo hijo, el empresario Miguel Alemán Magnani, es el fundador de Interjet.

El Gulfstream G550, que vale más de 50 millones de dólares y tiene espacio para veinte pasajeros, fue fabricado en 2012 y está pintado con el logotipo de Interjet, que es su propietaria desde agosto de 2013, mediante un arrendamiento financiado por Bank of America.

La recuperación de la aeronave implica que Interjet incumplió pagos del arrendamiento. En julio pasado, la aerolínea recibió una inyección de capital de 150 millones de dólares de Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle.

Previamente, la matrícula XA-MAV estaba asignada a un jet Dassault Falcon 2000, que también aparecía como propiedad de Interjet.