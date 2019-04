'Pensamos que el incendio era un ataque terrorista', cuenta mexicana

Ciudad de México.- Cuando la gente se empezó a dar cuenta del incendio que ocurrió ayer lunes en la Catedral de Notre Dame, todos los que estaban cerca pensaron que era un ataque terrorista, así lo narró la mexicana Sofía Sánchez Velasco, estudiante de la Universidad de Cambrige, y quien vive a un lado de la icónica joya del gótico.

En entrevista con Wendy Roa en la Primera Emisión de Imagen Radio, la también becaria en la Organización Mundial de Comercio en París, dijo:

Pues me fue, no sé si bien. Porque lo de ayer sí fue bastante espectacular”.

Señaló que “había muchísima gente porque es Semana Santa y las filas para entrar a la Catedral eran enormes"

Llego normalmente del Metro, de otro lado, atravieso la calle y estaba todo normal, me metí a un super y al salir ya se veía el humo que era color verde, lo cual era muy llamativo y eso asusta, porque esta ciudad tiene tendencia o no sé cómo decirlo exactamente que hay ataques terroristas y es lo primero que todo mundo empezó a creer que estaba pasando”, expresó.

Sobre la denuncia en redes sociales de que los cuerpos de ayuda tardaron en atender el incendio Sofía Sánchez dijo que no fue así, más bien indicó que no tenían el equipo necesario.

Sí, llegaron rápido. Las sirenas se escucharon enseguida. Los servicios llegaron muy rápido pero como el fuego era arriba, necesitaban algo que no tenían ahí a la mano por así decirlo. Las grúas que llegaron eventualmente, no creo que las hayan tenido ahí a la mano”, explicó.

A la pregunta de cómo se vive un día después de la tragedia, Sofía Sánchez comentó que la zona está cercada.

Está inundado. Supongo que tendrán que sacar el agua para que no se dañe más la estructura por la cantidad de agua que lanzaron, que fue muchísima”, aseguró.

Aclaró además que al momento todavía se vive “mucha tensión, gente triste y hay religiosos que viven alrededor, entonces eso si es una imagen muy espectacular”.