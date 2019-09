Pensaron que nos iban a doblegar por medicinas: AMLO

Oxkutzcab, Yucatán.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador festejó la llegada a México desde Francia del medicamento metotrexato para combatir el cáncer, luego que, dijo, las distribuidoras quisieron boicotear su venta en el País.

"Quisieron boicotear no entregando, no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños del cáncer y pensaban que nos iban a doblegar, pues ¿qué hicimos? Ya se compró la medicina de Francia, ya llegó la medicina que se compró en el extranjero para que no falten los medicamentos, porque el Gobierno no se va a dejar chantajear por nadie, y se acaba la corrupción, ¡me canso ganso!", afirmó.

Durante su gira por hospitales rurales, el Presidente acusó que había corrupción en la compra de medicamentos en el pasado, cuando se pagaba hasta 90 mil millones de pesos principalmente a tres distribuidoras y que cuando se les cancelaron los contratos quisieron boicotear la venta.

"Tres empresas vendían el 70 por ciento de todos los medicamentos al Gobierno; tres, que ni siquiera producían los medicamentos, ni siquiera eran laboratorios, distribuidoras, eso sí, con influencias, con agarraderas de muy vinculado a los poderosos, pues eso ya se terminó, ahí están todavía queriendo jugar a las vencidas, diciendo que nos vamos a quedar sin medicinas", sostuvo.

En el mitin realizado en el patio del hospital, con asistencia del Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y el titular del IMSS, Zoé Robledo, López Obrador anunció también que va a iniciar la basificación del personal médico, que comenzarán con 6 mil que tienen más de diez años de antigüedad y que esperan basificar antes de que acabe su sexenio.

Robledo, en tanto, precisó que a partir de diciembre habrá un aumento salarial del 15 por ciento para el personal médico de acuerdo a la lejanía de su centro de trabajo respecto a la capital de los estados, el transporte y los índices de pobreza y de inseguridad.