Pensiones debe estar por debajo de los ingresos: Slim

Especial / Agencia Reforma / Criticó que las pensiones deben estar a tope con los ingresos de los trabajadores mientras estuvieron laborando de manera activa, sin que se incluyan ingresos adicionales a las pensiones

Ciudad de México.- El empresario Carlos Slim Helú criticó que la propuesta de reforma de pensiones del presidente de México quieran llegar al tope del salario, y que se integren ingresos adicionales como la ayuda a adultos mayores.

"Creo que la pensión es importante cómo se hace. En algunos casos se plantea que sea más de lo que ganas, eso es ilógico. Si trabajo 30 o 40 años, es relativamente sano que gane 90 o si le exageras 80 (por ciento) de salario", aseveró el empresario en conferencia de prensa.

"Porque digo que ganes menos, porque ya no tengo que pagar pasajes para ir al trabajo, ya no tengo que comprar ropa (saco, corbata y ropa para ir al trabajo), mis hijos ya crecieron y no los tengo que llevar a la escuela. Hay un nivel de vida diferente", explicó.

Indicó que en la actualidad existe en el país cerca de un millón de personas que tienen cierto nivel de ingresos, que no se justifica que reciban cuatro mil pesos adicionales a la pensión, que se traducen en 50 mil millones al año.

Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso un paquete de reformas en el que incluye un fondo semilla para que se otorgue el 100 por ciento de la pensión a personas jubiladas.

El empresario si bien reconoce que la edad de jubilación es acorde a la edad que una persona debe dejar de trabajar, esta edad no debe estar plasmada en la Carta Magna, dado que en un futuro la plantilla laboral cambiará de acuerdo a la tasa de natalidad y la extensión en los años de vida.

"Él habla de los 65 años (edad para jubilarse) pero que no lo ponga en la Constitución porque es probable que en 10 años que vivamos 90 o 100 (años) tengamos que darle una subidita (a la edad de jubilación)", concluyó.