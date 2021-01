Perdón de deuda a Gordillo no es cosa nuestra: AMLO

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no correspondió a su Gobierno la anulación de un crédito fiscal de 9.4 millones de pesos fincado en 2016 contra Elba Esther Gordillo.

"Pues es una decisión judicial, es un tema que viene de tiempo atrás. No nos corresponde a nosotros, no surge de este Ejecutivo; es un asunto del Poder Judicial, ellos son los que resuelven. Entonces, no tengo opinión sobre eso", expresó López Obrador en conferencia.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló un crédito fiscal de 9.4 millones de pesos, fincado en 2016 contra Elba Esther Gordillo Morales, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tras detectar fallas técnicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El crédito fue fincado por el SAT tras detectar que Gordillo hizo pagos por 13.9 millones de pesos con tarjetas de crédito durante 2012, muchos de ellos en tiendas de lujo en Estados Unidos, pero en su declaración anual dijo haber tenido ingresos acumulables de cero pesos, además de un ingreso neto por salario de 350 mil pesos.

La sentencia permite al órgano tributario reiniciar, si lo desea, el procedimiento fiscalizador sobre Gordillo, quien estuvo presa por acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude fiscal, de las que eventualmente fue absuelta.