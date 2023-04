Perfila AMLO crear 'CONMÉXICO' para sustituir a INM

Ciudad de México.- El Gobierno federal perfila sustituir el actual Instituto Nacional de Migración (INM) con una Coordinación Nacional en la que confluyan distintas instituciones y sectores.

Alejandro Solalinde, reveló que la propuesta al Presidente Andrés Manuel López Obrador es crear la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería.

Al término de una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que CONMÉXICO, por sus siglas, trabajaría con un enfoque interinstitucional de la migración.

Subrayó que la propuesta es que la Coordinación no esté bajo el yugo militar, a pesar de que este sexenio las Fuerzas Armadas tienen a su cargo la contención migrante.

-¿Con esto ya no seguirán los mandos militares al frente de la estrategia de migración?, se le cuestionó.

"Ni uno, ninguno, pero es un proceso. Lo vamos a hacer bien, legalmente", contestó.

Precisó que la Coordinación estaría integrada por "sectores muy amplios": desde dependencias del Gobierno federal hasta casas de migrantes e iglesias.

Por parte de la Federación, estarían la Secretaría de Gobernación, la Cancillería, la Guardia Nacional -que depende operativamente del Ejército - y las Fuerzas Armadas.

"Va estar la representación de las iglesias, de la academia, la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Conapred", dijo.

"Las Secretarías, como es un tema transversal tiene que ver con la educación, trabajo, salud, todo esto, y van a estar también por supuesto representantes de las casas de migrantes, de las iglesias".

Solalinde abundó que CONMÉXICO estaría encabezada por un secretario ejecutivo, cuyo titular sería elegido por el Mandatario entre propuestas que le presentarán en los próximos días.

"Sí les puedo adelantar que es una persona muy querida, una persona sin cola que le pisen, que viene trabajando desde hace muchos años (en el tema), es una persona intachable (...) católico, pero no pertenece a la jerarquía (eclesiástica)" sostuvo.

-¿Se contempla Francisco Garduño (titular del INM) en esta nueva era?, se le preguntó en Palacio Nacional.

"Yo creo que no, no me toca a mí decirlo, pero no de contempla la estructura del INM, porque ya cumplió con su misión y con su ciclo desde Salinas de Gortari", respondió.

"Todo es un proceso, pero la idea es esa: que se le sustituya al INM por esta gran Coordinación, con la coincidencia, la convergencia de actores muy importantes".

"Debemos verlo colegiadamente, Interdisciplinariamente, es interinstitucional, todos vamos a participar, es algo maravilloso, como un sueño".