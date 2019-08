Perfilan acotar a 'Servidores de la Nación'

Ciudad de México.- Por considerar que los llamados "Servidores de la Nación" realizan promoción personalizada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral (INE) perfila limitar su actuación.

La Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral discutirá un dictamen en el que se advierte que esa estructura de casi 19 mil personas, considerada como la columna vertebral del Gobierno federal, viola la Constitución al promover la imagen de un servidor público, lo que representa un "peligro" en materia electoral.

Se prevé prohibir que los "Servidores de la Nación" usen indumentaria o accesorios que lleven el nombre o el cargo del tabasqueño, que en sus visitas domiciliarias entreguen los apoyos a su nombre o expliquen sus cualidades como político y gobernante.

Además de que deberán quitar de sus redes sociales todas las publicaciones en las que aparezcan con esa vestimenta o realizando trabajo a favor de la imagen del presidente, y no podrán subir publicidad parecida.

El dictamen se elaboró en respuesta a la queja que interpuso el PRD la semana pasada, en la que considera que dicho "ejército" es una estructura paralela a la oficial, que opera con fines electorales y cuya creación no tiene sustento legal, al no estar contemplada en el Presupuesto ni en el organigrama.

"Se considera que la inclusión del nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador en la indumentaria y accesorios (chalecos, gorras, mochilas y gafetes) utilizados por los servidores públicos denominados Servidores de la Nación, o aquellos que realizan levantamiento de censos o entrega de programas sociales, actualiza promoción personalizada de dicho servidor público.

"Esta Comisión considera necesario y justificado el dictado de medidas cautelares, bajo la figura de tutela preventiva, como una protección contra el peligro de que esta conducta posiblemente ilícita continúe o se repita y con ello se afecten valores y principios en materia electoral, como imparcialidad y equidad en la competencia entre los partidos", indica el proyecto.

La autoridad advierte que se consultó a la Secretaría de Bienestar, pero negó todo. Sin embargo, para la autoridad electoral las pruebas e investigación que realizaron desprende que sí promueven al mandatario en su vestimenta y en el mensaje que dan a los ciudadanos.

"Se ordena a los Servidores de la Nación, o aquellos que realizan funciones de levantamiento de censos o entrega de programas sociales, no usen el nombre de Andrés Manuel López Obrador, Presidente o del algún otro servidor público, en la labor que ejercen", indican.

Una vez que se apruebe y se notifique al Gobierno, la Secretaría de Bienestar, la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo, los superdelegados, subdelegados y coordinadores, tendrán un plazo 48 horas para dejar de usar la vestimenta e informar a su estructura esas prohibiciones.

"Se ordena a los Servidores que en un plazo que no podrá exceder de doce horas, bajen de los sitios de internet correspondientes (redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, portales de internet oficiales, etcétera) las publicaciones materia de denuncia y se abstengan de realizar publicaciones de similar naturaleza", advierte.

El artículo 134 de la Constitución establece que ninguna propaganda puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que, en cualquier forma, impliquen la promoción personalizada de un servidor público.