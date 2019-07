Perfilan en la SEP contrato millonario a favorita

Ciudad de México.- La SEP lanzó una licitación pública para contratar servicios de organización de eventos por 281 millones 198 mil pesos dirigida, según una denuncia de participantes, a favorecer a la empresa Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. (CREA), filial de Grupo CIE.

Entre los requerimientos de la convocatoria se encuentra que el Palacio de los Deportes -inmueble operado por Ocesa, que forma Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE)- sea sede de eventos de la dependencia.

La convocatoria, lanzada el 18 de junio y cuya apertura de propuestas será mañana, incluye la impresión del boletaje para este inmueble, exclusivo de Ticketmaster, integrante de Ocesa.

También perfila la impresión de boletos para Granja las Américas, inmueble que opera CIE.

"Están dando a entender que van a favorecer de nuevo al corporativo", acusó uno de los competidores.

"No hay competencia porque ellos son los dueños de lo que van a comprar", agregó.

Tan solo en los primeros seis meses de la actual administración, la empresa ya ha ganado al menos cinco licitaciones públicas, por convocatoria o por invitación, relacionadas con la organización de eventos por 77.8 millones de pesos.

La más cuantiosa es de Conagua, por 37 millones de pesos. CREA ofreció una propuesta hasta 85 por ciento menor a la de las otras tres empresas que participaron.

Sin embargo, para lograr los contratos cotiza conceptos a precios irrisorios e inexistentes en el mercado, con base en requerimientos que no serían utilizados por la dependencia para reducir el costo de su propuesta.

Por ejemplo, valora un kit de iluminación que incluye 18 lámparas robóticas, 10 leekos, 12 fresneles, 12 varas con 6 lámparas pares ETC cada una, dimmer, centro de carga y consola, en 350 pesos por día de evento, cuando el precio de este equipo en el mercado se estima en alrededor de 5 mil pesos por día.

También ofrece conceptos como renta de ventiladores y de aire acondicionado a un peso por día; salas de reuniones y salones con capacidad hasta para mil 500 personas en hoteles de 4 o 5 estrellas capitalinos o de los estados a un peso por hora.

"Es una manera desleal de competir con los mismos precios ridículos", señalaron empresas del ramo.

"No es más que una práctica monopólica", agregaron.

Esta empresa fue también una de las favoritas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que acaparó contratos de espectáculos y eventos del Gobierno federal por alrededor de 2 mil millones de pesos al año.

Consentida

Otros contratos que han sido otorgados a CREA en la actual administración:

--Inmujeres por 11.2 millones

--SAT por 27 millones

--SEP por 2.6 millones

--Sectur por 4 mil 600 dólares