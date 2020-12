Personal de salud que atiende Covid está exhausto: López-Gatell

Al corte del 15 de diciembre, la ocupación hospitalaria total en el país es de 16 mil 882 camas, lo que equivale al 43 por ciento.

En tanto, la ocupación en camas generales es del 45 por ciento. Y en camas con ventilador es del 38 por ciento.

Ante esta situación, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, exhortó nuevamente a la ciudadanía a evitar fiestas, a quedarse en casa y aplicar todas la medidas sanitarias porque el personal de salud que atiende la pandemia de covid-19 ya está exhausto.

“Son las personas que sin dudarlo las hemos llamado héroes, heroínas en múltiples ocasiones - y así los seguiremos considerando-, están exhaustos, están exhaustas.

“Están cumpliendo su misión, pero necesitamos todas y todos en la sociedad ayudarles, reduciendo los riesgos, reduciendo los contagios. Insistimos, el mensaje es el mismo que hacemos en todos los países, todos los gobiernos, para seguir la medidas de prevención que hasta el momento están disponibles como la sana distancia, ventilar la casa, los sitios de trabajo, utilizar correctamente el cubrebocas cubriendo nariz y boca, particularmente en los espacios cerrados como el transporte público donde no se puede conservar la sana distancia”, agregó.

Asimismo, llamó a “evitar reuniones, evitar fiestas. No solo no organizarlas, sino abstenerse, no aceptar invitaciones y llamar a la prudencia a quien pretenda organizarlas. Esto lo destacamos ahora en esta temporada de fin año por la costumbre que hay de organizar fiestas y abstenerse de ello”.

“Y decimos en suma: evitar el colapso de nuestro sistema hospitalario está en tus manos”, comentó.

Muertes por Covid-19 llegan a 115 mil 769

En nuestro país, las muertes por covid-19 se elevaron a 115 mil 769 debido a la ocurrencia de 670 decesos.

Existen 694 muertes sospechosas con posibilidad de resultado, 11 mil 260 a las que no se les tomó una muestra y 4 mil 859 decesos que no tendrán un resultado.

Un millón 277 mil 499 es el acumulado de casos confirmados, por el registro de 10 mil 297 contagios.

Al momento, hay 212 mil 320 casos sospechosos a los que no se les tomó muestra; 50 mil 302 con posibilidad de resultado y 135 mil 162 que no lo tendrán.

Los contagios activos estimados son 83 mil 768 y 945 mil 673 las personas que se han recuperado.