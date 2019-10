PES se suma al llamado de paz que impulsa el presidente

Ciudad de México.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PES en la cámara de diputados, Jorge Argüelles Victorero, en conjunto con los Coordinadores del PT, MORENA Y PVEM, se sumaron al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, a mantener la paz en el país luego de los lamentables hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa.

“Para nosotros, nada justifica que personas inocentes pierdan la vida, no entendemos como alguien podría estar de acuerdo con ello, la muerte de inocentes no puede verse como simples daños colaterales, eso era antes cuando la estrategia obedecía la búsqueda de una legitimidad política no ganada en las urnas, cuando no existía un mínimo de sensibilidad social, de solidaridad” afirmó el legislador.

Reconoció de igual manera la labor que los elementos de la Guardia Nacional así como de las fuerzas armadas, policía federal, estatal y municipal, realizaron para salvaguardar la integridad de la ciudadanía sinaloense, “En el PES, estamos decididos a defender a quienes defienden a los mexicanos, a proteger a quienes protegen a ls familias mexicanas”

Finalmente aseguró que “Estamos muy conscientes de la difícil situación que vive el país, pero también, estamos muy seguros, sin duda alguna, que lograremos sobreponernos a todo aquello que hoy atenta contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas”.