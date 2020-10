Pese a Covid arman baile masivo en Aguascalientes; ‘no tenemos miedo’, dicen

Ciudad de México.- Imágenes que circulan en redes sociales muestran la manera en la que sin sana distancia y sin cubrebocas, cientos pobladores de Aguascalientes participaron en un evento musical, en el que se pudo ver a parejas bailando hasta “de cachetito” sin respetar las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19.

En videos que circulan en redes sociales se puede observar como los asistentes al evento, que tuvo el permiso de las autoridades del estado, olvidaron las medidas sanitarias y la sana distancia.

A pesar de que sólo estaba permitido bailar alrededor de las mesas, “al calor de las copas” los asistentes dejaron de lado la sana distancia y el evento se realizó como si no existiera la pandemia.

“Que sigan más los bailes así, hay que salir de casa, de esto ya, a mí no me da miedo, no creo”, comentó uno de los asistentes.