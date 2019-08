Pese amparos, casa de Zhenli Ye Gon se venderá: AMLO

Ciudad de México.- El presidente López Obrador aseguró que, pese a amparos, se realizará la subasta de casa del empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, y con recursos obtenidos se darán apoyos a deportistas que participan en los Juegos Panamericanos.

"Se va a licitar la casa como se acordó ayer y sin violación a ninguna ley, es decir, no es un acto arbitrario, les van a dar toda la información, de modo que continúa el programa en pie, ahora si que llueva, truene o relampaguee, se le va a dar el apoyo a los deportistas, regresando a los deportistas que están en Perú en juegos Panamericanos, que por cierto ayer se ganó otra medalla de oro, van muy bien y regresando tienen sus apoyos", afirmó en conferencia mañanera.

"No lo van a detener, no lo van a impedir quienes están promoviendo estos amparos. Imagínense, después del 2007, queriendo llevar un procedimiento legal, cuando ya, lo que llaman el numerario, ya hasta los repartieron a la SSA, a la PGR de entonces y al Poder Judicial, que eran más de 200 millones de dólares, y ahora que se descubre que quedaba esta casa, empiezan los amparos, está rarísimo todo este asunto".

Ayer, el mandatario ofreció destinar 150 millones de pesos que prevé obtener por la subasta del inmueble asegurado a 150 becas de 20 mil pesos mensuales para atletas que participan en los Juegos Panamericanos de Lima.

La subasta se llevará a cabo el próximo domingo en Los Pinos.

En tanto, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) confirmó la subasta del inmueble, luego que empresario Ye Gon presentó una demanda de amparo con la que pretendía impedir la venta de la que fue su casa en Lomas de Chapultepec.