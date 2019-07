PF debe evolucionar a Guardia: Durazo

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, exhortó a elementos federales a caminar en un solo frente y sumarse a la Guardia Nacional, asegurando que la corporación actual debe evolucionar.

Durante su discurso para celebrar el 91 aniversario de la Policía Federal, el Secretario aseguró que solo la evolución de las instituciones de seguridad dará capacidad al Estado mexicano para enfrentar al crimen.

"Si la delincuencia ha evolucionado para lastimar al país, lo mismo tienen que hacer las instituciones, ampliar capacidad, profesionalismo, mejorar su condición socioeconómica, porque solo en ese conjunto es que la evolución de las instituciones de seguridad dará capacidad al Estado mexicano para enfrentar eficazmente a la criminalidad", aseguró.

"Esta responsabilidad de garantizar la paz ha sido reservada todos ustedes e irá acompañada de todos los recursos del Estado mexicano".

Hizo un llamado a fortalecer su carrera policial y comprometerse con el quehacer público con honestidad, lealdad y patriotismo.

"Hay que sumarse al cambio estructural que este país requiere", dijo.

Durazo indicó que se busca dar a la Guardia Nacional una identidad como la tuvo en su momento la Policía Federal Preventiva y la Gendarmería, que también fueron nutridas con elementos militares, pero que, consideró, eventualmente lograron su propio perfil.

"Ahora la Policía Federal se convierte en Guardia Nacional, en el 2013 se creó la Gendarmería, nada más fue una buena idea pero la abandonaron, era un proyecto que tenía una dimensión como la de la Guardia, solo que fue abandonado", comentó.

El Secretario también reprochó que la Policía Federal fue abandonada.

"Se abandonó el desarrollo de la Policía Federal, sino hubiera seguido evolucionando y consolidando sus capacidades, creciendo en todos sus ámbitos, comenzando por su dimensión, no se puede pretender garantizar la seguridad de un país de 130 millones de habitantes con 36 mil elementos", recalcó.

Durazo destacó la capacidad y entrega de los federales que asistieron a las misiones por la emergencia de migrantes en el país.

"En estos 7 meses no ha habido ningún acto, ninguna renuncia a cumplir con las misiones encomendadas y eso habla de la institucionalidad de un cuerpo que se ha consolidado y fortalecido en un proceso de 91 años", indicó.

"Por ello he dicho en otras ocasiones que están llamados a sumar sus capacidades a un nuevo cuerpo policial más grande, que a partir de su transferencia será motivo de paz para el País".

Prometió que la Guardia Nacional no será puente político y que busca que los federales tengan una mejor percepción y prestaciones.

El secretario recordó que los elementos federales que decidan unirse al a Guardia mantendrán su antigüedad, sueldo, seguro social, seguro de vida y gastos médicos.

"Ratifico ante ustedes mi compromiso, como Secretario pondré el mayor de mis empeños y capacidades para el respeto y la dignificación de los policías que realizan su trabajo de manera heroica", aseguró.

Insistió que el pase a la Guardia es voluntario, nadie será despedido ni se les pedirá su renuncia. Además de que habrá espacio en más de 10 dependencias federales para quienes no quieran incorporarse a la nueva corporación.