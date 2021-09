Pide a alumnas aprender a cocinar para evitar ser apuñaladas

Reforma

Aguascalientes.- El profesor Gerardo de León Romo, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), recomendó en una clase vía Zoom a sus alumnas aprender a cocinar para evitar que sus parejas las apuñalen.

La evidencia de esta afirmación fue grabada y evidenciada en redes sociales por los asistentes a la clase de Soporte Vital del Departamento de Medicina de la UAA.

En la clase apareció una diapositiva con un caso clínico en el que una mujer de 43 años años fue agredida con un arma blanca por su esposo en el abdomen, porque aparentemente ella quemó en varias ocasiones la cena.

"Si no saben cocinar, para qué se casan, llega uno con hambre y da coraje, no está la cena porque la quemó. Esa es la recomendación del día: aprendan a cocinar antes de casarse", expresó de León Romo.

Una de las alumnas lo cuestionó: "No sería mejor apelar a no perder la cordura para no apuñalar a nuestras esposas. ¿No sería mejor no apuñalar a nuestras esposas?".

"Esa es la tuya, la mía es aprender a cocinar", respondió el catedrático.

Tras la denuncia, la UAA emitió un comunicado en el que informó que el profesor del Deparamento de Medicina fue separado hasta que culmine su proceso de investigación por este caso.

"El 29 de septiembre del año en curso, la Defensoría de los Derechos Universitarios recibió una denuncia en la que se señala a un profesor del Departamento de Medicina por distintos hechos y comentarios en contra de la dignidad de nuestras alumnas y alumnos", reveló la institución.

"En vista de la naturaleza de las conductas denunciadas y con fundamento en lo establecido en la Legislación Universitaria, se solicitó a las autoridades del Centro de Ciencias de la Salud la suspensión inmediata de dicho docente. Esto como medida de protección y salvaguarda de las y los estudiantes durante el proceso de investigación y resolución del caso".

En redes sociales, alumnas de esta universidad aseguraron que no era la primera ocasión en que Gerardo de León Romo realizaba expresiones que incitan al feminicidio.