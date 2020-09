Pide a mineras cuidar ambiente y salarios como en Canadá

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a mineras canadienses a respetar el medio ambiente y a que se les pague buenos salarios a los mineros mexicanos.

"Igual que como hacen en Canadá, cuál es nuestro ideal, que las empresas mineras cuiden el medio ambiente como lo cuidan en Canadá, paguen los impuestos, y le paguen bien a los trabajadores mineros como les pagan y les dan prestaciones en Canadá", pidió López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que respetará las concesiones actuales con mineras extranjeras y que en su sexenio no se entregarán más.

"No, respetamos ahí los acuerdos, las concesiones ahí. Se tomó la decisión de que no se entregan nuevas concesiones, como lo hemos hecho, no se han entregado nuevas concesiones, entre otras razones, porque ya lo entregado ha sido más que suficiente", agregó.