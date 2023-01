Pide Adán Augusto parar promoción a su favor

Especial / Agencia Reforma / Titular de Segob, Adán Augusto López, pidió a sus simpatizantes que no lo promocionen en carrera por candidatura presidencial de Morena

Ciudad de México.— El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió a sus simpatizantes que paren los actos de promoción a su persona, a fin de posicionarlo en la carrera por la candidatura presidencial de Morena.

Luego de que se difundió un video con mensajes a su favor por parte de futbolistas mexicanos, el titular de Gobernación, agradeció las expresiones de apoyo, pero pidió pararlas porque no son los tiempos legales para ello.

A fin de promocionar su nombre, en las giras que realiza Adán Augusto López en el país se han denunciado anuncios espectaculares, bardas con su nombre e imagen, lo que ha generado denuncias de la Oposición por actos anticipados de campaña.

Hasta el momento, se ha deslindado de esa promoción y no ha quedado claro el origen del dinero con que se ha pagado tal promoción.

"En particular, aprovecho esta comunicación para exhortarles a que no se difundan mensajes o propaganda, que se haga uso de mi nombre, imagen o cargo público en redes sociales o cualquier medio de comunicación o difusión, dado que actualmente no nos encontramos en los tiempos señalados por la norma para ello.

"De nueva cuenta, agradezco y valoro la libertad con que las personas ejercen sus derechos político-electorales, pero también es necesario conminar a la ciudadanía en general a que esos derechos se ejerzan en los espacios y tiempos que señalan las normas", expuso el secretario en un pronunciamiento.

Señaló que como titular de la Secretaría de Gobernación no sólo se encuentra obligado a respetar el marco normativo que rige su actuar, sino también debe velar por su cumplimiento y hacer valer las leyes vigentes.

Precisó que la Constitución y las leyes secundarias en vigor tienen limitantes y restricciones, cuando se trata de manifestar apoyos a servidores públicos, como es su caso.