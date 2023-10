Pide alcaldesa investigar a cantantes de corridos tumbados

Especial / Agencia Reforma / La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero

Ciudad de México.- La alcaldesa morenista de Tijuana, Montserrat Caballero, pidió investigar las actividades de los artistas y promotores de narcocorridos, al justificar que las amenazas en mantas sólo se han dirigido hacia ellos.

Caballero añadió que los amenazados sólo dedican las canciones a un grupo delictivo.

"Las narcomantas sólo han sido para cantantes que se dedican a los narcocorridos", argumentó, "entonces, es importante para mí decir que tuvimos un concierto con 50 mil personas y hubo saldo blanco".

"Hoy, es el segundo grupo musical que canta narcocorridos que tiene estas mantas, yo creo que la autoridad necesitaría verificar cómo andan los promotores, cómo andan los grupos (musicales), y nosotros hacer nuestro trabajo", opinó.

En conferencia, la presidenta municipal garantizó la seguridad para cualquier concierto.

"No puedo controlar las manos de todos los ciudadanos de células criminales o no, que pongan mantas, pero es importante saber en qué andan los cantantes y los promotores, porque me he observado que ciertos cantantes sólo le cantan a un grupo delictivo, y entonces... ¿qué hay ahí dentro?", dijo.

"No es sólo la responsabilidad plenamente del Gobierno, sino de los cantantes y de los promotores, e investigarlos en qué están metidos", subrayó.

Este 2 de octubre, una manta, atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), amenazó al grupo Fuerza Regida, de California, Estados Unidos, que interpreta corridos tumbados.

"Será su última presentación de su vida, atentamente CJNG", dice el mensaje.

La narcomanta de este lunes fue descubierta en la Colonia Buena Vista, sobre la vía rápida Oriente, no se reportaron detenidos por estos hechos.

El 12 de septiembre se colocó una narcomanta contra Peso Pluma, para que no se presentara el 14 de octubre en el Estadio Caliente.

Ambos artistas cancelaron sus presentaciones en Tijuana.

Una tercera amenaza, atribuida al mismo grupo delictivo, fue desplegada el sábado contra dos funcionarios municipales del Gobierno de Caballero.