Pide AMLO a Bad Bunny que acuda al Zócalo de gratis

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al cantante Bad Bunny, a quien consideró una persona solidaria y sensible, que ofrezca un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

Esto luego de que decenas de fans no pudieron ingresar a su concierto el pasado fin de semana en el Estadio Azteca debido a la clonación de boletos y fallas en el sistema Ticketmaster.

"Esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, porque él es una gente solidaria, el Bad Bunny. Tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos, la verdad que si me produjo sentimientos", comentó en conferencia mañanera.

"Le he dado instrucciones al Procurador del Consumidor que actúen para que les devuelvan sus recursos, el dinero que utilizaron para comprar sus boletos y también el excedente del que tienen derecho, pero no es suficiente, entonces le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México al Zócalo".

El Mandatario ofreció que su Gobierno se encargué de toda la producción del show, incluso, hasta ponerle una tirolesa.

"Ojalá y venga, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario, de las luces, claro, no tan espectaculares, porque estuve viendo como salió allá en el Azteca, volando en una palmera, y pues eso si no se puede acá, ¿cómo se llama?, una tirolesa, esa si se la podemos poner", dijo.

"Sería muy bueno, mucho muy bueno y que entrarán todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica, pues esto no es culpa de él, es culpa de los que vendieron los boletos, pero él podría hacer un tiempo y contribuir. Además, lo estoy planteando por qué, no pierdo nada y sé que él es una gente joven, sensible, tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial".

Indicó que el próximo lunes el Procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield, va a informar sobre las denuncias que se han presentado por la clonación de boletos del concierto.

"Van tener que devolver el dinero y tienen que entregar un excedente, pero no es suficiente porque muchos tenían la ilusión de verlo, entonces a lo mejor se puede hacer algo", puntualizó.