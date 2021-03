Pide AMLO a Diputados abrir expediente de Cabeza de Vaca

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Cámara de Diputados que dé a conocer el expediente sobre el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para conocer las acusaciones en su contra.

"Ya que estamos en esto, y aquí se ventila todo, ojalá y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del Gobernador de Tamaulipas, que se transparente. Hablando del derecho a la información y la transparencia, eso va ayudar mucho porque así se aclara.

"Le conviene a él, le conviene a todos. Yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa, quiero leer el expediente, conocerlo y que todos los mexicanos tengamos acceso porque no conozco el expediente, yo no fabrico expedientes ni doy órdenes para eso", aseguró en conferencia matutina.

Ayer, durante un mitin en Ciudad Victoria, el Gobernador panista dijo que las acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero, entre otras, se tratan de delitos fabricados y que es una embestida que busca desviar la atención de los verdaderos problemas del País.

"Soy objeto de una persecución política diseñada, orquestada y ordenada desde Palacio Nacional", afirmó García Cabeza de Vaca en referencia al proceso de desafuero iniciado por la Fiscalía General de la República.