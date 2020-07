Pide AMLO a FGR transparentar proceso a Lozoya

Benito Jiménez/ Reforma

Colima.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República que se informe a toda la ciudadanía sobre el proceso contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, extraditado este viernes a México.

Asimismo, llamó a no violar el debido proceso y se dijo respetuoso de la autonomía de la FGR.

"Le vamos a pedir y estoy seguro de que nos está escuchando y nos está viendo, si no el Fiscal alguno de sus colaboradores, para que se informe sobre esta situación en general cuidando lo que se llama el debido proceso, sería muy importante, respetuosamente lo recomendaríamos, que se informará a todo el pueblo, garantizar el derecho del pueblo a la información, cuidando desde luego el debido proceso", dijo en conferencia mañanera desde Colima.

"Antes, todos estos procedimientos judiciales se llevaban en sigilo, no se sabía, la gente no se enteraba porque no se informaba al pueblo. Entonces, buscando no violar el debido proceso, una recomendación respetuosa a la Fiscalía es que se informe, que se le informe al pueblo y, que se piense en lo que es el tribunal popular, el tribunal de los ciudadanos".

El mandatario aseguró que desconoce el estado de salud del ex directivo de la petrolera y dijo que al mediodía iniciarán las diligencias.

"No tengo reporte sobre el estado de salud, no tengo esa información. Sé que ya está en el reclusorio de la Ciudad de México y que van a iniciar las diligencias judiciales al mediodía de hoy. Esto me lo informó el responsable de la oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, que está convocado para participar en el inicio de este proceso", comentó.

Reiteró que juicio a Lozoya ayudará a aclarar supuestos sobornos a Odebrecht y que se seguirá limpiando la corrupción en el País.

"Precisamente en uno de los asuntos que se van a ventilar ahora que inicia este juicio del señor Lozoya, está relacionado con el caso de Odebrecht, una empresa brasileña, cuyo dueño fue detenido, juzgado en Estados Unidos y ofreció informar a cambio de que le redujeran las penas", expuso.

"El juicio al señor Lozoya va a ayudar mucho para que se aclaren estas cosas, se sepa qué sucedió y se siga combatiendo la corrupción y la impunidad".

Por su lado, el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que Lozoya fue ingresado al Reclusorio Norte y luego llevado a un hospital privado por problemas de anemia y esófago.

"Efectivamente fue ingresado a un penal, pero fue trasladado inmediatamente después a un hospital privado por algunas o algunos síntomas y algunas molestias que presentó", indicó.