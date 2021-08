Pide AMLO a góbers electos no solapar a salientes

Héctor García / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores electos que no se conviertan en "tapaderas" del mal uso que mandatarios actuales han dado a las participaciones para sus estados.

"Es como lo que está sucediendo ahora que están terminando algunos gobernadores que no manejaron adecuadamente sus fondos y sus recursos y no tienen para pagar las nóminas.

"Ahora que hay problemas en algunos estados donde hay cambios, los (gobernadores) que van a entrar nos están planteando 'ya no les entreguen todo, porque no nos va a quedar nada'. Porque hay casos donde se entregó por adelantado para ayudar a las participaciones y los que van a entrar van a recibir muy poco. (...) Y que bueno que estamos tratando el tema, para que los que están llegando no vayan a convertirse en tapaderas, porque les va a afectar", comentó López Obrador.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que la Federación ayudará a pagar las nóminas de los trabajadores en aquellos estados que no tengan recursos para hacerlo.

"Entonces, vamos a ayudar sobre todo para el pago de las nóminas, porque no se le puede retener el salario de los trabajadores. En el caso de las nóminas, se tiene que ayudar y no nos corresponde legalmente, el Gobierno federal no le debe a ningún Estado sus participaciones, a ningún Estado", señaló.

El presidente mencionó que muchos estados vienen arrestando problemas financieros debido a que se endeudaron debido a convenios con empresarios.

"¿Qué pasó? Que vienen arrastrando problemas financieros porque se endeudaron muchos estados. Yo les he planteado aquí cómo por influyentismo en Hacienda se les decía a los Gobernadores: esta empresa te puede construir un hospital mediante un convenio, las llamadas APPs. Y va a salir pagando año con año y aceptaban, porque se lo pedían de Hacienda, los de Hacienda hacían sesiones a favor de las empresas; entonces, los Gobiernos estatales aceptaban las condiciones de construir los hospitales de puro machuchón.

"Empresarios que habían, que construían el hospital, lo cobraban dos o tres veces más caro que su costo, pero no era sólo eso, sino que el interés por el financiamiento era de lo más oneroso. Entonces, esa era la mecánica: que Hacienda le descontaba de las participaciones a ese Estado lo que tenía que pagarle a la empresa; entonces, la empresa recibía puntualmente, pero las participaciones de los estados cada vez se hacían menos", explicó.

López Obrador cuestionó el actuar de los Gobernadores por no haber administrado bien sus recursos para el pago de nóminas.

"Ese es el problema. Entonces, los trabajadores tienen que recibir su sueldo, sus ingresos y en eso sí ayudamos. Pero no es 'a ver denos, no me alcanza'.

"¿Por qué no administras bien?, ¿por qué no aplicas un plan de austeridad?, ¿por qué sigue el derroche?, ¿por qué solapaste el que se endeudó el Estado y no dijiste nada?, ¿por qué te ayudaron en la campaña porque estableciste relación de complicidad? Entonces, eso es lo que sucede y es lo que se está combatiendo", finalizó.