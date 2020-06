Pide AMLO a Gordillo confesar sobre 2006

Reforma

Ciudad de México.- Tras considerar que sería extraordinario, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la maestra Elba Esther Gordillo confesar públicamente que participó en el supuesto fraude electoral del 2006, para garantizar la llegada del entonces panista Felipe Calderón al poder.

El mandatario también exhortó al ex Gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, a que confiese lo mismo desde la prisión donde se encuentra recluido acusado, entre otros delitos, por lavado de dinero.

Según el Jefe del Ejecutivo, la confesión pública de la maestra podría ayudar mucho a su Gobierno y a dejar en claro al País el daño que se causa cuando no se respeta la voluntad popular.

"A mí me gustaría mucho y sería muy bueno para la vida pública de México que estas personas hablaran. La maestra Elba Esther ya fue juzgada, creo que de acuerdo a la Constitución, nadie puede ser juzgado dos veces. Imagínense que la maestra Elba Esther hablara y nos ayudara, para que nunca más vuelva a cometerse un fraude electoral en México", dijo.

"De eso voy a hablar el día 1 de julio (segundo aniversario de su elección), y cómo ayudaría que el señor Hernández, que está en prisión, ¿hay alguna figura en la Constitución, algo así como testigo protegido?", preguntó a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

"Pues para delincuencia organizada", respondió la funcionaria.

"Ah, para la delincuencia organizada, si, porque sería extraordinario, ¿no les parece a ustedes? porque tiene que ver con la no repetición. La justicia no solo es castigar, meter a la cárcel, es prevenir que no se repitan las cosas", aseveró AMLO.

El Presidente consideró que no hará una petición formal a la maestra ni al ex Gobernador porque basta con el llamado público de esta mañana en su conferencia.

Además, consideró que debe ser un gesto voluntario de esos actores políticos.

"Lo estoy planteando porque tiene que ser por voluntad propia, que empiecen a levantar la mano y digan: yo quiero dar mi testimonio, quiero estar tranquilo conmigo mismo y quiero contribuir a la vida pública de México, quiero que en México haya democracia y antes eran otras circunstancias, pero ahora inauguramos una etapa nueva entre todos y quiero hablar. Sería extraordinario", expresó.

"¿Se lo pediría a la maestra?", se le preguntó.

"Pues yo lo estoy exponiendo, ¿qué más?, ojalá, pero no solo es el caso de la maestra, todos los que intervinieron, imagínense el daño que se causa con la imposición de Felipe Calderón, porque como él lo sabe, más que nadie, llevaron a cabo un fraude y cuando no se tiene legitimidad, fue lo que pasó también con Salinas, se tiene que caer en actos espectaculares o se buscan actos espectaculares para ganar la legitimidad que no se obtuvo en la elección", acusó.

López Obrador recordó que, cuando encabezó el conflicto postelectoral del 2006, se reveló un audio en el que Pedro Cerisola, entonces titular de la SCT con Vicente Fox, y la maestra Gordillo, agradecían a Hernández el apoyo electoral para hacer ganar a Calderón.

Según el Mandatario, a pesar de que Hernández colaboró con Acción Nacional, ahora un Gobernador de ese partido, el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, es quien promueve las acusaciones para mantenerlo en prisión.

"El que les ayudó en el fraude para imponer a Felipe Calderón del PAN, este señor Hernández del PRI, ahora está en la cárcel, acusado por el Gobernador del PAN de ahora", refirió.