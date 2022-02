Pide AMLO a INE meter a sindicatos e IP en revocación

Colima.- Tras denunciar que el INE cuadruplicará el costo de las casillas para el ejercicio de revocación de mandato, el Presidente sugirió a los consejeros electorales pedir ayuda a empresas privadas, organizaciones sociales y hasta sindicatos para incrementar el número de mesas de votación que instalarán el próximo 10 de abril.

En conferencia, el Mandatario arremetió contra el órgano electoral y criticó que el número de casillas sea tan bajo, al grado de que en algunos municipios no habrá una sola urna.

"Ojalá y sin que se tome como una presión, yo le solicito al Consejo del Instituto Electoral que se reúnan y que se incremente el número de casillas y que acudan a mecanismos como el apoyo de autoridades estatales locales, organismos electorales locales, organizaciones sociales, incluso organizaciones sindicales, empresariales que podrían ayudar para que haya casillas suficientes", dijo.

En plena veda electoral, el Jefe del Ejecutivo exhibió un comparativo del costo que tuvo de la consulta sobre el juicio a los ex Presidentes y el dinero que se pretende gastar en la revocación de mandato.

Al detallar las cifras, refirió que, en el primer caso, el costo por casilla fue de 8 mil 805 pesos, mientras que, para la revocación, será de 29 mil 602 pesos, en promedio.

"Miren lo del costo, no creo que me vayan a multar o infraccionar por esto, porque es la verdad, además hay que defender la Constitución y la democracia. La consulta popular del 21, cuando se le preguntó si querían que se juzgar a los ex presidentes, cuando se preguntó a los ciudadanos, usaron un presupuesto de 502 millones de pesos e instalaron 57 mil 77 casillas, con un costo de 8 mil 805 pesos por casilla", señaló.

"Ahora, revocación del mandato: tienen un presupuesto de mil 692 millones, estamos hablando de tres veces y van a instalar el mismo número de casillas y va a costar 30 mil pesos el instalar cada casilla".

López Obrador insistió en que, para cumplir con su obligación constitucional, el INE debería recortar sus gastos y financiar una consulta más amplia.

"No me quiero quedar nada más con la denuncia, porque van a ver lo dije ayer, que hay municipios en donde no van a instalar una casilla, es una violación flagrante a la Constitución", sostuvo.

"Si hay un mandato constitucional, no pueden alegar que no tienen dinero, porque tienen un presupuesto suficiente, no solo porque ganan más los consejeros que el Presidente de la República y tienen viáticos y gastos excesivos. Pero no solo eso, si es un mandato constitucional, que suspendan gastos para cumplir con la Constitución".

Sin hablar

El político tabasqueño anunció que, para evitar una violación a la veda electoral, no pronunciará ningún discurso el próximo 21 de marzo, día en el que se tiene programada la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía.

Tras una breve consulta con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, adelantó que los ingenieros militares que estuvieron a cargo de la obra serán los oradores en esa ceremonia.

"Y acerca de si voy a participar en la inauguración del Aeropuerto, el 21 de marzo: sí voy a participar porque esto lo dijimos desde hace un año, de que lo íbamos a inaugurar el día 21 de marzo y se va a cumplir y es un gran aeropuerto", expresó.

"Pero para que no vayan a decir que estamos haciendo propaganda, pues he decidido participar sin tomar la palabra. Yo creo que los ingenieros militares que construyeron el aeropuerto sí pueden hablar y a lo mejor los gobernadores, no sé qué nos recomienda aquí el Secretario de Gobernación ¿quiénes podrían hablar? Los que construyeron con eso".

Ofrece Gobernadora apoyo a AMLO en revocación

Luego que el INE exigió a servidores públicos frenar la propaganda personalizada a favor de Andrés Manuel López Obrador y ordenara a los Gobernadores retirar de sus redes un pronunciamiento a favor del Presidente, la morenista Indira Vizcaíno ofreció al Jefe del Ejecutivo apoyo en la revocación de mandato, sin hacer mención de la consulta.

"Hace una semana el INE nos pidió bajar una publicación de 18 Gobernadores mostrábamos nuestra postura con respecto al proyecto que encabeza, así que intentaré ser cuidadosa con la forma de abordar este tema.

"En siete semanas en nuestro País se realizará un ejercicio histórico para evitar que los malos gobiernos corruptos y neoliberales vuelvan y se mantengan en el poder sin contar con el respaldo del pueblo", dijo la Gobernadora de Colima en conferencia mañanera.

Frente al Jefe del Ejecutivo, la morenista señaló que por primera vez un Presidente se someterá a la voluntad popular a poco más de la mitad de su mandato.

"No es casualidad que seas tú de motu propio quien inicia con un ejercicio ejemplar, quienes coincidimos con este proyecto sabemos la importancia histórica de lo que ocurrirá este 10 de abril, entendemos el significado profundo de la frase con el pueblo todo, sin el pueblo nada".

"Así como Colima cuenta contigo, tú cuentas con Colima".

Ayer, los consejeros del INE acusaron a funcionarios y legisladores de "darle la vuelta" a la Constitución para intervenir en el proceso de revocación de mandato.

Incluso, la Comisión de Quejas ordenó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no volver a difundir, hasta después del 10 de abril, sus logros gubernamentales. Esto después de que publicara en sus redes sociales la inversión que hará en obras hidráulicas, lo cual fue denunciado por el PRD.

Ayer, la Mandataria capitalina reaccionó a las medidas del INE.

"Obligan a que callemos, pero ellos no cumplen su función constitucional.

"Claro que vamos a cumplir con el mandato que nos dan, pero vamos a seguir hablando de lo que no nos dejan hablar, vamos a ponerlo así".