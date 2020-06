Pide AMLO a no proteger a criminales en Guanajuato

Óscar Mireles/ Reforma

Ciudad de México.- Luego que el sábado se desató la violencia y se reportó que fueron quemados más de 30 locales y autos tras un operativo federal y estatal en Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no proteger a los grupos de la delincuencia organizada.

"Aquí aprovecho para hacer un llamado a la gente, para que no se proteja a la delincuencia, antes podía existir la justificación de que no había cómo tener ingresos, porque el Gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, pero ahora el Gobierno está atendiendo las demandas del pueblo.

"No hay ninguna justificación para decir voy a ayudar a un grupo que se dedica a la delincuencia, porque me está entregando despensas, voy a hacer base de apoyo de un grupo que se dedica a delinquir, no se metan en eso. Hay forma de tener ingresos con apoyos que se están canalizando a todas las comunidades, a todos los pueblos", afirmó en conferencia.

"No se metan a proteger a delincuentes, porque estos grupos, como en el caso del huachicol, manejan nóminas para entregar por semana apoyos, y por eso cuando hay una detención, cuando interviene la Guardia Nacional salen a enfrentar a la Guardia Nacional, a quemar carros".

El mandatario aseguró que su Gobierno se encargará de garantizar el bienestar para que nadie esté obligado a unirse a los grupos criminales y atenderá las causas que originan la inseguridad y la violencia.

"Tenemos todos que ayudar a cambiar, todos, todos, todos a portarnos bien. Y también que se entienda: no hay impunidad, no es que solo a los huachicoleros y solo a los grupos delictivos, de la delincuencia común, también la delincuencia de cuello blanco, parejo", agregó.

REFORMA publicó que el sábado pasado fuerzas estatales y el Ejército, cercaron a "El Marro", a sus operadores y a su familia un operativo donde fueron detenidas 26 personas, entre ellas la mamá del líder criminal y otras dos mujeres, en posesión de un kilo de metanfetamina y más de 2 millones de pesos.