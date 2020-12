Pide AMLO a Pemex explicar contratos entregados a su prima

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al director de Pemex, Octavio Romero, que informe sobre los contratos que recibió la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de su prima hermana Felipa Guadalupe Obrador Olán, durante su Gobierno.

"Pues no con exactitud, pero hoy se va a informar, el director de (Pemex), y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo, entonces, no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, no somos iguales.

"Entonces, si un familiar hace algo indebido, pues se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo, ya ven cuanto queremos los padres a los hijos, no se protege a nadie, esa es la diferencia, una de tantas, no somos iguales que nuestros adversarios", comentó en conferencia.

El portal Latinus reportó que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, de Felipa Obrador Olán, ha participado en contratos por más de 365 millones de pesos durante el Gobierno del Presidente López Obrador.

Este año, en conjunto con otras seis empresas, Litoral Laboratorios Industriales ganó tres contratos con Pemex Exploración y Producción para dar el servicio de análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de corrientes de hidrocarburos y productos químicos en sistemas de procesos de instalación de la empresa. Dichos contratos suman 133 millones de pesos.

En 2019, junto con Marinsa de México, ganó un contrato por 231 millones de pesos y el cual está vigente hasta diciembre de 2022, para inyectar productos químicos a pozos ubicados en aguas someras frente a la Península de Yucatán.