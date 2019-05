Pide AMLO a productores aprovechar apoyos

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a productores usar con honestidad apoyos para el campo, aplicarse a trabajar en la siembra de cultivos en el país y dejar a un lado la corrupción.





"Les pido que no se desaproveche esta oportunidad, que si van a tener este programa que se apliquen a trabajar con honestidad, ya hay que hacer a un lado la corrupción, la falsedad. Ya es ahora una nueva etapa, todos debemos de portarnos bien y de tener palabra y de cumplir con nuestros compromisos.



"Que si van a estar recibiendo este apoyo, que es dinero del pueblo, porque el presupuesto no es dinero del Gobierno, es dinero del pueblo y es dinero sagrado. Por lo tanto, que lo usen bien y que cumplan y que se siembre para que haya progreso, bienestar para ustedes mismos. Ni siquiera es un crédito, es dinero para apoyar a campesinos y para que tengan un mejor futuro las nuevas generaciones", pidió López Obrador.



Asimismo, el Mandatario federal urgió a campesinos comprometerse con la siembra y no desaprovechar los apoyos que dará el Gobierno.



"Nada de estar engañando, no somos lo mismo. Que si voy a ir a sembrar, pero mejor me quedo en la hamaca. Y se va pasando el tiempo y no se sembró y se recibe el apoyo, pero no se trabajó. Ya eso ya chole; que se vaya eso por un tubo. Hay que ser hombres de bien y cumplir con nuestros compromisos", mencionó.



Durante la presentación del programa Sembrando Vida en una asamblea ejidal en Ixtapangajoya, Chiapas, el tabasqueño lamentó que se haya abandonado al campo.



"Sembrando vida tiene como propósito sembrar, que las parcelas sean ejidales, que las pequeñas propiedades se cultiven. Se abandonó el campo y los campesino hicieron lo que pudieron de acuerdo con sus recursos. No había apoyo al campo, nada rendía hasta hace 20 años, todavía la ganadería daba beneficios.



"Sin apoyo quedaron muchos productores y esto llevó a que hijos de campesino emigraran y se fueran a Cancún, a otras partes a buscarse la vida. Esto causó una grave crisis en el país, ahora que se triunfa tenemos que cambiar esa política, ya no abandonar al campo, sino apoyar la actividad productiva para que el que se quiera ir se vaya por gusto, no por necesidad.



El tabasqueño comentó que el programa de Gobierno incluye la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, acción que dará trabajo a 400 mil campesinos de manera permanente.



"Es desde ahora hasta que termine el sexenio. Es a lo que yo me comprometo hasta el 2024, no les va a faltar su apoyo. Siempre van a estar mes con mes recibiendo su jornal.



"No es crédito, es apoyo. Lo que queremos es que se aproveche el tiempo y en estos seis años se dejen cultiivadas todas las parecelas, porque esa es la herencia que les van a dejar a los hijos, a los nietos", agregó.