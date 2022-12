Pide AMLO a Sheinbaum no dejar indagatoria de ataque a Ciro

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no dejar la investigación del ataque al periodista Ciro Gómez Leyva para saber qué sucedió en realidad.

Durante la mañanera, ante la Mandataria morenista, López Obrador dijo que no dejarán sin atención el caso.

"Aquí está la Jefa de Gobierno y le pido que no se deje la investigación de lo sucedido con Ciro Gómez Leyva. Yo quiero estar informando aquí, me es muy importante, en su momento se informa pero no lo podemos dejar porque ninguna sospecha, nosotros no reprimimos a nadie y queremos saber qué sucedió y ya hemos dicho de que como son otros tiempos la gente nos ayuda, nos informa, y la verdad siempre termina sabiéndose", urgió el Presidente.

"Queremos saber qué realmente sucedió, cómo van las investigaciones, no lo vamos a dejar sin atención. Y no solo por tratarse de este asunto de un periodista famoso que atentaron contra él, lo hacemos en todos los casos, tenemos una política de cero impunidad".

En tanto, Sheinbaum reiteró que se tienen elementos de investigación relacionados con una motocicleta y automóviles que participaron en el hecho. Agregó que hay ubicación de un vehículo y personas, pero no quiso dar más detalles.

"Se está trabajando conjuntamente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad, todas las imágenes dentro del C5 y la encargada, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad. Se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos, no solamente uno, vehículos que participaron en el evento. Uno de los vehículos se conoce que no solamente lo siguió un día sino en días anteriores, hay ubicación de ese vehículo y de personas", indicó.

"¿Por qué no se ha dado información mas allá de esto y lo que se informó en su momento?, por las características del caso, por el establecimiento, de acuerdo a lo que dice la Fiscal que participa en el Gabinete de la elaboración de la carpeta y que todo quede, que no haya problemas en el momento de las detenciones, lo vamos a seguir informando".