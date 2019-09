Pide AMLO a UIF dar pruebas sobre Robles

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que presente ante la FGR las pruebas sobre la venta de terrenos federales y reservas territoriales que realizó Rosario Robles, cuando estuvo al frente de la Sedatu.

"La instrucción que tiene Santiago Nieto en este caso y en todos es que se presenten todas las pruebas, que se acopien en estos casos, es decir, que se envíen todas las pruebas a la Fiscalía", señaló en conferencia matutina.

El Mandatario federal reiteró que los servidores públicos tienen la instrucción de no guardar ni archivar ningún expediente, incluso el Presidente, porque de lo contrario se convertiría en un "encubridor".

"Por lo general me presentan la información e instruyó que se le dé curso, pero aunque no me la presenten, ellos saben que tienen que entregar todos estos elementos de prueba a la Fiscalía, es una directriz general y es la Fiscalía la que va a decidir", refirió.

REFORMA publicó este lunes que la UIF indaga a Rosario Robles y contempla también la gestión de su antecesor en la dependencia, Jorge Carlos Ramírez Marín, actual Senador del PRI.

La indagatoria surgió a partir de denuncias presentadas en los Registros Públicos y contra Notarios por irregularidades en las operaciones y registros de compra-venta de los terrenos.

La Unidad de la Secretaria de Hacienda recibió reportes de transacciones irregulares entre empresarios y empresas fantasmas.