Pide AMLO a Zuckerberg apoyo para extender red

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este martes una videoconferencia con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, a quien propuso realizar una alianza para garantizar la conectividad a través de internet en todo el territorio nacional.

"Nos importa mucho el apoyo de ustedes, compartir este proyecto. Con los representantes de Facebook de México hay comunicación, si tú lo consideras interesante te invitamos a participar para poder hacer una sociedad", dijo.

"Sería algo extraordinario que Facebook ayudara en la comunicación, la conectividad de México, sobre todo en beneficio de los pobres. Ese es el planteamiento que te queríamos hacer y agradecerte mucho tu tiempo".

Con la ayuda de un intérprete, el Mandatario explicó al empresario, también accionista de WhatsApp e Instagram, que el 20 por ciento de la población, que habita en el 80 por ciento del territorio, es la más marginada del País y no cuenta con comunicación por internet.

"El propósito nuestro es comunicar todos los pueblos, son cerca de 300 mil localidades que no tienen comunicación", expresó.

"Contamos con toda la red eléctrica que sí llega al 95 por ciento del territorio y queremos aprovechar esa infraestructura para que con fibra óptica y posiblemente antenas podamos comunicar".

López Obrador indicó que su idea es impulsar un programa que pueda comunicar informar y ayuda en educación, salud y servicios a muy bajo costo.

"No con fines de lucro y dejar un margen, un sector, que pueda pagar el servicio para que podamos ser autosuficientes", afirmó.

En redes, el Mandatario aseguró que el encuentro virtual es una muestra de que no se necesita viajar al extranjero para mantener contacto con personalidades de otras naciones.

"Así conversé el día de hoy con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y accionista de WhatsApp e Instagram. El tema es cumplir el compromiso de que haya internet para todos", tuiteó.

Durante la charla, realizada desde el despacho presidencial, en Palacio Nacional, estuvo presente Raymundo Artís Espriú, Coordinador de Estrategia Digital Nacional.

Esta mañana, en su conferencia, López Obrador elogió la importancia de las redes sociales, luego de informar que YouTube le otorgó un "botón de oro" por alcanzar el millón de seguidores.

"Le agradezco mucho a los de YouTube, a los de Twitter y los de Face. Se portan muy bien. Está avanzando mucho la comunicación por las redes, son muy buenos medios de información y sobre todo es bueno el debate", manifestó.