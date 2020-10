Pide AMLO al Papa disculpa de Iglesia por Conquista

Reforma

Ciudad de México.- En una carta enviada al Papa Francisco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el Jefe de la Iglesia Católica, así como el Rey de España, y el Estado Mexicano ofrezcan una disculpa pública a los pueblos indígenas por la Conquista de hace 500 años.

"Aprovecho para insistir en que, con motivo de estas efemérides, tanto en la Iglesia Católica, la Monarquía española y el Estado mexicano debemos ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos, desde la conquista de 1521 hasta el pasado reciente", indicó.

"Ellos merecen no sólo esa actitud generosa de nuestra parte sino el compromiso sincero de que nunca, jamás, se cometerán actos irrespetuosos a sus creencias, culturas y, mucho menos, se les juzgará o marginará por motivos económicos o racismo", añadió en el documento enviado a través de su esposa, Beatriz Gutiérrez, al Papa Francisco.

López Obrador pidió también que en 2021, al cumplirse 700 años de la fundación de Tenochtitlan, 500 de la conquista y 200 de la Independencia de México, la Iglesia Católica reivindique a los sacerdotes rebeldes José María Morelos y Miguel Hidalgo, de quien citó una frase, de la que él acostumbra a tomar algunas líneas para insultar a sus críticos.

"Al ser acusado de hereje, se defendió exclamando: 'Abrid los ojos, Americanos, no os dejéis seducir de nuestros enemigos: ellos no son católicos sino por política: su Dios es el dinero, y las conminaciones sólo tienen por objeto la opresión. ¿Creéis acaso que no puede ser verdadero católico el que no esté sujeto al déspota español?'", citó López Obrador.

"Como usted seguramente estará de acuerdo, la anterior reflexiones bellísima, humana y muy vigente, por eso me atrevo expresarle: ¿No cree que en vez de afectar a la Iglesia Católica una referencia en honor a Hidalgo y a Morelos, la enaltecería y causaría la felicidad de la mayoría de los mexicanos", planteó.

En la misiva, que entregó su esposa Beatriz Gutiérrez, el Presidente también le solicitó al Jefe del Vaticano el préstamo de tres códices y mapas para exponerlos en 2021, en la conmemoración de la Independencia de México.

La solicitud de que el Papa y el Rey de España ofrezcan una disculpa por la Conquista fue realizada originalmente en marzo de 2019, con lo que encendió la polémica pues la oposición recordó que lo mismo exigió en su tiempo el ex Presidente venezolano Hugo Chávez, en tanto que el Vaticano respondió que el Papa ya se había pedido perdón sobre ese punto, mientras que el Gobierno de España rechazó el contenido de la carta recibida.

En julio de 2015, en su viaje a Bolivia, Francisco, primer Papa latinoamericano de la historia, pidió perdón por los crímenes cometidos durante la Conquista de América.

"Pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América", dijo el religioso entonces.

Esta mañana el Presidente informó de la reunión de su esposa Beatriz con el Pontífice para entregarle la carta, que también fue compartida íntegra en sus redes sociales.

Asimismo, expresó su respeto y admiración por el Papa Francisco.

"Se entrevistó Beatriz con el Papa Francisco, a quien respeto y admiro como dirigente religioso y jefe de Estado. Me comentó que la trató con afecto y expresó su voluntad de mantener buenas relaciones por el bien del pueblo", escribió a través de Twitter.