Pide AMLO ayuda a Merkel por Pasta de Conchos

Ciudad de México.- El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Alemania el envío de expertos para la búsqueda de los restos de los mineros que quedaron atrapados en Pasta de Conchos, en 2006.

"Establecimos comunicación con la Canciller (Angela Merkel), hablé con ella por teléfono, la semana pasada, hablamos sobre cooperación económica y le pedimos, de manera especial, que nos ayudara con expertos en la búsqueda de mineros en Pasta de Conchos", afirmó López Obrador.

"Ellos tienen minas de carbón, Marcelo (Ebrard) fue a eso, con la Secretaria del Trabajo (Luisa María Alcalde)".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario comentó que el Canciller Ebrard viajó a Alemania, luego de su visita en Estados Unidos, donde se reunió con el Secretario de Estado, Mike Pompeo.

"No he podido hablar con Marcelo, porque viajó a Alemania, estuvo en Estados Unidos con Pompeo, Secretario de Estado, es buena relación, no sé cuál fue el tema de conversación, desde luego les fue bien", dijo.

El Presidente recordó que en la agenda con el vecino del norte está el tratado comercial en proceso, la política arancelaria, el tema migratorio y el plan de desarrollo para Centroamérica y en el sur del país.