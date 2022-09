Pide AMLO consulta para dejar Ejército en calles hasta 2028

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo con la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre que busca extender hasta el 2028 la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública y propuso realizar una consulta para que la gente decida.

"Lo mejor sería, estaría bien que se ponga un tiempo. Lo que está proponiendo el PRI, ¿qué sería? ¿24? sería el otro sexenio. Terminando el mío y el otro para que si en caso -de que no va a suceder y toco madera- pero para atrás...

"Lo que están planteando (los del PRI) que se evalúe y que se haga una encuesta, una consulta formal, eso se lo podrían agregar y se le pregunta a la gente, consulta popular", comentó López Obrador.

La diputada del tricolor Yolanda de la Torre propuso el viernes pasado una reforma al artículo quinto transitorio de la reforma constitucional del 2019 sobre la Guardia Nacional, para pasar de 5 a 9 años el periodo en que los militares podrán dedicarse a labores de seguridad pública, a fin de integrar y fortalecer a la corporación.

Con ello, el plazo no se agotaría en marzo del 2024, sino hasta el 2028, pasando el actual sexenio.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados agendó para el martes de la próxima semana la revisión de la iniciativa que presentó la priista Yolanda de la Torre para ampliar la permanencia del Ejército en las calles.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el tabasqueño acusó además hipocresía de quienes acusan militarización del País.

"En temas de seguridad no debemos meter la cuestión partidista, no lo merece la gente y además que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y el militarismo porque no les queda, eso es hipocresía".

El Mandatario federal señaló que el PRI hace bien en rectificar al haber propuesto modificar el artículo quinto transitorio de la Constitución, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades.

"Pienso que hace bien el PRI en rectificar", expresó.

"Es que desde Salinas se empanizaron, o sea un partido surgido de la Revolución podemos estar de acuerdo o no, pero lo que hizo el Presidente Calles que une a todos los grupos revolucionarios y forma un partido en 1929 luego se transforma en el 38, PNR, luego PRM, durante el Gobierno del Presidente Cárdenas".