Pide AMLO cuidar de privatización proyecto del Istmo

Tomado de video

Sayula, México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que buscarán dejar "bien amarrados" los proyectos de obra pública, como el Corredor Interoceánico, para evitar que sean privatizados tras el cambio de Administración.

Al supervisar la rehabilitación de la vía del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en esta localidad de Veracruz, el mandatario federal pidió que las concesiones queden "en firme" también para impedir futuros saqueos.

"Tenemos que terminar todo el proyecto del Istmo a más tardar en 2023, y pensar también en consolidarlo y en dejarlo bien amarrado, para que no con el cambio de Gobierno se eche para atrás todo lo alcanzado porque va haber siempre la tentación de que regrese la corrupción, de que regrese el neoliberalismo, que regrese la privatización", expresó.

"Tenemos que cuidar que al cambio de Gobierno no se vaya a privatizar este proyecto, tenemos que pensar en cómo lo dejamos bien consolidado en lo administrativo, que las concesiones queden en firme para prohibir la privatización".

López Obrador adelantó que en el caso de la vía férrea que comunica a los puertos de Coatzacoalcos,Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, se buscará un esquema de empresa pública donde participen el Gobierno federal y las Administraciones estatales.

"Dejarles a las autoridades estatales también acciones de esta empresa pública, que cuiden las autoridades locales para que no se privaticen estos bienes. Que sean de la Federación y que sean de los estados, hay que pensar en eso", instruyó.

"Porque tenemos que evitar que regrese la corrupción, que nunca más vuelva el saqueo que nos dejó en una situación lamentable como País".

Acompañado de los Gobernadores Cuitláhuac García, de Veracruz, y Alejandro Murat, de Oaxaca, el Presidente afirmó que la rehabilitación de esta vía férrea iniciará con una inversión de 3 mil millones de pesos y costará alrededor de 20 mil millones de pesos.

El Jefe del Ejecutivo sostuvo que a pesar de la crisis económica por la pandemia hay presupuesto suficiente para terminarla y garantizó que no va quedar inconclusa, ya que, aseveró, hay un manejo honrado del erario, por lo que el dinero rinde.

"Que haya trabajo en el Istmo y en todas las comunidades y pueblos del sur y del sureste de México. Se van a generar 7 mil empleos, esto va ayudar, sobre todo ahora que se está padeciendo por la pandemia que está afectando la economía popular", expresó.

"Hay un manejo honrado del presupuesto, el dinero rinde, alcanza, ya no es el tiempo de la corrupción, de que las obras se iniciaban, no se terminaban, o se cobraban dos, tres veces más lo que en realidad costaban, por la corrupción que imperaba".

El mandatario dijo que fue un milagro que los "corruptos saqueadores" del pasado no hayan concesionado esta vía, situación que atribuyó a que no lo consideraron negocio porque es una región con pobreza.

"Por eso no les interesó ni siquiera privatizar estas líneas, no lo consideraban como un negocio, todo lo demás lo entregaron; ayer decía yo estando en el Complejo de Cangrejera que estábamos levantando a México con lo que no se habían llevado", sostuvo.

"Con lo que no les dio tiempo de llevarse, porque todo lo privatizaron, afortunadamente no les alcanzó el tiempo, sonó la campana, la alarma, el pueblo dijo en el 2018 'basta', y por eso estamos inaugurando esta nueva etapa".

'Vamos a seguir domando esta pandemia'

En el punto más alto de la pandemia de Covid-19 en el País, el Presidente confió una vez más en "seguir domando" al nuevo coronavirus.

Durante su evento de este domingo, reiteró que tiene confianza en que México saldrá adelante, sobre todo por su fortaleza cultural.

"Porque la cultura siempre nos ha salvado ante cualquier calamidad, en inundaciones, en temblores, en hambrunas, enfrentando malos gobiernos con corrupción, con tiranía, siempre el pueblo de México ha salido adelante y ahora va hacer lo mismo", expresó.

"Vamos a seguir domando esta pandemia y vamos a llevar a cabo la transformación del País, no lo olvidemos, lo más importante de todo es transformar a México".

También recalcó lo dicho el 1 de junio pasado en el sentido que si hay un rebrote, se dará marcha atrás a la reapertura gradual y el País volverá al confinamiento.

"Tenemos que salir adelante, cuidándonos, poco a poco, e ir ensayando, si vemos que hay rebrote de la pandemia, marcha atrás, a confinarnos, a las casas, si no hay, vamos avanzando, poco a poco, haciéndole caso a los especialistas, a los médicos, a los científicos", enfatizó.

El Jefe del Ejecutivo reiteró que los políticos no son "tódólogos ni sabelotodo", por lo que su Gobierno está tomando las decisiones a partir de las recomendaciones de los expertos.

Sobre su gira, que abarcó Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz, el Mandatario argumentó que lo hizo porque no se quedará inmovilizado todo el tiempo.

"Terminamos hoy una gira de ocho días por los estados del sureste, ya voy de regreso a la Ciudad de México; a pesar de la pandemia, decidimos hacer esta gira cuidándonos, con la sana distancia", manifestó.

"Decidimos hacer esta gira porque tenemos que salir adelante, no nos vamos a quedar todo el tiempo inmovilizados, cuidarnos, eso sí, hacer caso a las recomendaciones, pero ir poco a poco avanzando hacia la nueva normalidad para reactivar nuestra economía".