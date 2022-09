Pide AMLO dar nombres de todos los implicados en caso Iguala

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió transparentar los nombres de los 46 personajes implicados en el Caso Ayotzinapa identificados por la Comisión de la Verdad como presuntos responsables de delitos, entre quienes hay militares, ex funcionarios y delincuentes.

Dichos nombres fueron compartidos a los padres de los normalistas desaparecidos y están incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad presentado el 18 de agosto, pero no se conocen públicamente porque aparecen testados (tachados) en el documento por debido proceso.

-¿Por qué no pones el nombre de los responsables?, le pidió López Obrador en su conferencia mañanera al Vocero Jesús Ramírez.

"Es que están tastados", le respondió el funcionario de Presidente.

-"¿Pero al principio no lo dieron a conocer?, preguntó el mandatario.

"No, por la presunción de inocencia, alegan que se violaría el debido proceso", le dijo el Vocero.

"Ahh, pues eso es lo que hay que buscar, que se den a conocer los nombres y eso va ayudar mucho, hay que pedirle la autorización al Poder Judicial, dile a Alejandro (Encinas) que no ayude hablando con el Poder Judicial haciendo los trámites legales para dar a conocer", instruyó.

"Es que esto no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia, es un asunto político, es un asunto de Estado. Nos duele que del extranjero nos digan que nosotros ocultamos las cosas, pero este Gobierno no va a permitir que nadie lo sienta en el banquillo de los acusados.

Tras aseverar que no lo pondrán contra la pared ni se va dejar chantajear por nadie, el Jefe del Ejecutivo ventiló en Palacio Nacional que conoce los nombres de los 46 implicados identificados porque leyó el informe sin testar.

Dio a conocer que en el listado aparecen personajes que ya fueron detenidos como el ex Procurador General de la República, el ex titular de la AIC, y el General José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

"Me lo entregó Alejandro Encinas y cuando lo leí lo que le dije fue: 'ya se tiene que proceder'. Y eso fue lo que se hizo. No hay carpetazo. En el informe vienen los nombres de los que se considera participaron en los actos de desaparición de los jóvenes.

"Vienen los nombres de los que participaron en la ejecución de estos actos criminales y los que participaron en crear la llamada verdad histórica. Los que participaron en hacer el montaje para engañar, encubrir y no decir la verdad, pero está en el informe".

Nos van a decir que no: Encinas

Al término de la mañanera, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anticipó que la respuesta del Poder Judicial a la petición del Ejecutivo de revelar los nombres será que no.

"Ya me instruyó (el Presidente) que lo solicite al poder Judicial, que me permita darlos a conocer, les anticipo cuál va ser la respuesta: (que no), pero vamos a hacer la defensa del principio de máxima publicidad", expuso.

"Porque en materia de derechos humanos es un principio que debe regir y a nosotros, lo que prevalece a nuestro trabajo es lo que no entienden algunos de nuestros críticos, es que esta es una Comisión de la Verdad, no es un Ministerio Público".

En el Salón Tesorería de Palacio, Encinas enfatizó que el esfuerzo fundamental de la Comisión de la Verdad es garantizar el derecho de las víctimas y dar toda la información que sea necesaria en favor de esa causa.

"Aunque yo sé que en algunos casos no pueda judicializarse por las propias limitaciones y este principio del debido proceso; ayer decía el subsecretario Mejía: el debido pretexto que lamentablemente ha sido un instrumento legal que en muchos casos no ha permitido no sólo no conocer la verdad, sino no castigar a los culpables".