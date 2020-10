Pide AMLO diferenciar conducta de Cienfuegos de Sedena

Oaxaca, México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se debe diferenciar la conducta del General Salvador Cienfuegos y la de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Tras evento de Sembrando Vida en Tapanatepec, Oaxaca, el mandatario aseguró que no habrá una limpieza en el Ejército hasta que el Gobierno de Estados Unidos demuestre la culpabilidad de Cienfuegos.

"No es profesional y no es justo culpar a toda la oficialía del Ejército de estar involucrada con este caso, repito, si es que se demuestra que él Secretario está involucrado. Aun en ese caso, si él resultara responsable, no es lo mismo el General Secretario Cienfuegos que una institución como la Secretaría de la Defensa", sostuvo.

"No, hasta que sepamos si en las pruebas que tiene Estados Unidos se demuestra que el General Secretario del Gobierno anterior, del Presidente Peña está involucrado, tiene que haber castigo, no tiene por qué haber impunidad porque es un delito grave, muy grave, y si hay otros involucrados lo mismo, que tienen que salir en investigación, si están todavía en activo esos oficiales, tienen que ser retirados de sus cargos y sometidos a juicios para que se aplique la ley y no haya impunidad".

López Obrador recordó cómo son las estructuras de la Secretaría de Defensa, al hablar de integrantes de Sedena cercanos a Cienfuegos que actualmente tienen cargos claves de la seguridad nacional.

"Ustedes conocen, todos los mexicanos creo yo, como son las estructuras en la Defensa, hay escalafón, ascensos y se llega a ser General, los generales de división no llegan a 30 generales de división, y tienen que trabajar en la Secretaría de la Defensa", dijo.

"¿En qué trabajan los generales? pues son jefes de zona militar, jefe de región militar, o trabajan en la dirección de la Secretaría de la Defensa. Si estando el General Cienfuegos había generales, entonces, no es profesional, y no es justo culpar a toda la oficialidad el Ejército de estar involucrada con este caso".

El presidente indicó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) debe informar sobre su participación en casos de presunto contubernio entre funcionarios mexicanos y narcotráfico.

"Hay que aclarar, deberían los de la DEA informar sobre su participación en todos estos casos, porque indudablemente ellos convivieron tanto con García Luna como con el General Secretario del sexenio pasado", aseguró.

"Ellos no tuvieron responsabilidad, por ejemplo en la introducción de las armas, en el operativo de rápido y furioso, que fue una propuesta, un diseño. Sin duda ellos operaban, entraban con absoluta libertad al País, hacían lo que querían, claro, se los permitían. La DEA estaba metida completamente en la Secretara de Marina".

El mandatario pidió no adelantarse a los hechos.

"No debemos adelantarlos, lo que sí sin duda esta mal es que dos importantes funcionarios de México, que tienen que ver con la seguridad del País, están detenidos en Estados Unidos, acusados de vinculación con el narcotráfico, eso es muy grave y es una señal inequívoca de una crisis, de la decadencia del régimen que afortunadamente ya está por acabarse", indicó.